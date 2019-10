Lady Oscar | il cartone animato compie 40 anni

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Era il primo marzo 1982 quando uno degli anime più amati degliOttanta andava in onda per la prima volta su Italia 1. Ma il suo debutto nella televisione giapponese risale a qualche anno prima, precisamente al 10 ottobre 1979.quindi (almeno nella sua versione anime perché il manga da cui è tratto è stato pubblicato nel 1972)40. L’ispirazione delL’anime del 1979, diretto da Osamu Dezaki e Tadao Nagahama edalla Shingo Araki Production, è stato tratto dal fumetto di Ryoko Ikeda – a sua volta, si era ispirata alla biografia di Maria Antonietta dello scrittore austriaco Stefan Zweig – Versailles no bara, ovvero La Rosa di Versailles, graphic novel sul regno di re Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta all’alba della Rivoluzione Francese., un modello di eroina moderna In un’epoca in cui i cartoni animati giapponesi e quelli Disney ...

