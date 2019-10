Lady Oscar compie 40 anni 10 cose che non sapevi sull' eroina ribelle

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) A volte basta un cartone animato per sovvertire dei canoni, per stravolgere degli stereotipi. Era il 10 ottobre 1979 quando per la prima volta sugli schermi giapponesi andava in onda “”. Nata donna, ma cresciuta dal padre come un uomo,François de Jarjayes ha fatto subito discutere di sé per la sua identità sessuale ambigua, diventando uno dei personaggi più avanguardisti della storia. Con il suo portamento fiero, l’alone di mistero e la chioma bionda scomposta al posto dei boccoli,si è presa gioco dell’immagine femminile stereotipata dei cartoni di un tempo e ha fatto dell’indipendenza il suo cavallo di battaglia. Ecco dieci curiosità, in occasione dei suoi quarant’. 1. A chi si ispira la storia di?La storia disi ispira a quella di Marie-Jeanne ...

