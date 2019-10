“La tua acqua | il nostro impegno” | Utilitalia lancia la campagna sull’acqua del rubinetto

Moby - il Tribunale di Milano rigetta l’istanza di fallimento avanzata da tre fondi internazionali ma avverte : “La situazione di crisi è evidente” : Il Tribunale di Milano ha rigettato oggi l’istanza di fallimento avanzata verso Moby spa da tre fondi internazionali detentori del bond aziendale da 300 milioni con scadenza 2023 crollato martedì al suo picco più basso di valore (28,27%). I tre fondi speculativi – Soundpoint Capital, Cheyenne Capital e York Capital – possiedono oltre un milione di euro dell’obbligazione e avevano avanzato la richiesta legale a seguito dell’ultima ...

“La Chiara che vorrei”. Chiara Ferragni spiega il significato del suo tatuaggio : Continua ad essere al centro dell’attenzione la celebre influencer Chiara Ferragni. Stavolta a catturare l’attenzione dei suo fan e di tutta l’opinione pubblica è un suo nuovo tatuaggio stampato sul dorso della mano. Il tattoo recita: “La Chiara che vorrei”. Ma cosa intende la moglie di Fedez con questa frase? Ecco la sua spiegazione. “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, ‘Chiara ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe incontro con l’ad sulla cessione dello stabilimento di Napoli : “La riunione non è stata costruttiva” : La convocazione era arrivata d’urgenza dopo l’avvio della cessione comunicata in tutta fretta ai sindacati. Ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e l’ad di Whirlpool, Luigi La Morgia, per scongiurare il passaggio dello stabilimento di Napoli alla ‘misteriosa’ Prs-Passive Refrigeration Solutions SA di Lugano si è concluso con un nulla di fatto. Anzi, il clima ...

Coez : fuori ora il videoclip di “La tua canzone” : "La tua canzone ti scalderà Per quando lo vorrai" The post Coez: fuori ora il videoclip di “La tua canzone” appeared first on News Mtv Italia.

Sara Varone attacca Mercedesz Henger : “La tua storia d’amore è solo per i social” : Ospite di “Pomeriggio 5”, Mercedesz Henger, dopo aver ripercorso la sua tormentata storia d’amore col fidanzato Lucas Peracchi, raccontando a Barbara D’Urso di essere molto legata al suo compagno, anche se ha ammesso che la loro storia al momento sta attraversando un momento molto delicato. “Le litigate nelle coppie ci sono sempre. Il nostro errore più grande, soprattutto di Lucas, è stato quello di esporre i nostri problemi sui social, ...

“Sei Monti”. “La colpa è tua”. Nuovo scontro Salvini-Conte poi il Senato vota la fiducia : Il via libera con 169 sì, due Senatori in meno rispetto alla maggioranza M5S-Lega. Il leghista attacca: «Governo di mummie». La replica: dall’ex alleato solo arroganza

Sabrina e Nicola Temptation Island : “La tua donna non ti merita” - lui risponde stizzito : Temptation Island ultime notizie, nuovo attacco a Sabrina Martinengo: lei non merita il suo fidanzato? Come prosegue la storia d’amore di Nicola e Sabrina di Temptation Island? A gonfie vele! Sono riusciti a capirsi meglio grazie alla loro esperienza televisiva: a un certo punto hanno creduto anche che sarebbe finito tutto, e invece sono ritornati […] L'articolo Sabrina e Nicola Temptation Island: “La tua donna non ti ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul caso Icardi : “La situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...

Trapani - i bagnanti offrono aiuto alla mamma vu cumprà : “Lascia tua figlia con noi” : Una bella storia estiva di solidarietà e amicizia, quella che è stata raccontata dalla spiaggia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La foto che testimonia un commovente gesto di umanità è stata diffusa da Lorenzo Tosa, curatore del blog Generazione Antigone. Una donna vu cumprà stava lavorando da ore sulla spiaggia rovente, cercando di vendere la merce ai bagnati. Ma non era sola: con lei c'era anche la figlioletta di due o tre ...