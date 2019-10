La strategia di Salvini per prendersi Roma

Fonte : agi

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Blitz a cadenza settimanale, come una 'goccia cinese' sull'amministrazione di Virginia Raggi. È il piano di Matteoche lancia, con un anticipo di un anno e mezzo, il tentativo di 'presa' della Lega su. Nell'ambito del più ampio progetto di rilancio del partito a partire dal rapporto con i territori, il capo di via Bellerio si sofferma sui problemi della capitale, amministrata da quello che da settimane chiama il "duo sciagura Raggi-Zingaretti", non risparmiando fendenti al segretario del Pd e governatore del Lazio. Ieri è stato il turno del sopralluogo allo stadio Flaminio a testimoniare il degrado e lo stato di abbandono della struttura sportiva.è poi tornato anche sul 'dramma' che affligge la capitale, ovvero la gestione dei rifiuti. "Che fa il sindaco Raggi mentre asi consuma l'ennesima truffa sui rifiuti ai danni di imprese e cittadini?", ...

