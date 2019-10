La Strada di Casa 2 | anticipazioni quinta puntata | Fausto è innocente

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Lae penultimade Ladi2, la fiction che vede Alessio Boni nei panni del protagonista, andrà in onda martedì 22 ottobre su Rai 1. Sembra quindi che per scoprire chi ha ucciso Mauro dovremo attendere almeno due settimane dato che la settimana prossima la fiction non andrà in onda a causa della partita della nazionale. Ladi2, nonostante la complessità di questa seconda stagione, continua ad appassionare i telespettatori grazie alla bravura di attori come Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini e Christian Filangeri. Fin dal primo episodio, per mezzo di un flashback, abbiamo vistoessere sospettato di omicidio e dopo quattro puntate scopriremo finalmente se l'uomo è colpevole o no. Inoltre, nella primade Ladi2, non sapevamo che la vittima fosse Mauro, il quale potrebbe essere colui che aveva cercato di ...

