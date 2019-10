La statua pro life scandalizza la Francia

Palermo - processione con inchino della statua di Padre Pio davanti alla caserma dei carabinieri : inchino della statua di Padre Pio davanti alla caserma dei carabinieri durante la processione nel quartiere Zen di Palermo per volontà dell'associazione Padre Pio e dei fedeli che hanno voluto così dare un segnale di legalità in città: "Un gesto semplice, ma profondo per una comunità, per un quartiere delicato che vuole sottolineare un'inversione culturale".Continua a leggere

A Trieste una statua per D'Annunzio nel centenario di Fiume : protesta la Croazia : La Croazia ha formalmente protestato contro l'Italia per la statua di Gabriele D'Annunzio inaugurata oggi a Trieste, nel...

statua D'Annunzio - protesta la Croazia : 16.31 Con una nota di protesta consegnata all'ambasciatore d'Italia a Zagabria, la Croazia ha "condannato nel modo più deciso" l'inaugurazione stamane della Statua di Gabriele D'Annunzio a Trieste "proprio nella giornata che marca il centenario dell'occupazione" di Fiume. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri croato inviato all'ANSA. E' un atto, si legge nella nota, che "contribuisce a turbare i rapporti di amicizia e di ...

statua d'Annunzio - protesta la Croazia : 16.31 Con una nota di protesta consegnata all'ambasciatore d'Italia a Zagabria, la Croazia ha "condannato nel modo più deciso" l'inaugurazione stamane della Statua di Gabriele d'Annunzio a Trieste "proprio nella giornata che marca il centenario dell'occupazione" di Fiume. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri croato inviato all'ANSA. E' un atto, si legge nella nota, che "contribuisce a turbare i rapporti di amicizia e di ...

Trieste - inaugurazione statua di D’Annunzio nel centenario dell’occupazione di Fiume è un caso : Croazia protesta con l’ambasciatore : Per inaugurarla il Comune di Trieste guidato dal sindaco di centrodestra Roberto Dipiazza ha scelto una data simbolica: il 12 settembre, nel centenario dell’occupazione di Fiume, l’attuale Rijeka. E così la statua di Gabriele D’Annunzio, che guidò la spedizione, diventa un caso diplomatico. Perché il ministero degli Esteri della Croazia ha consegnato una nota di protesta verbale all’ambasciatore italiano Adriano Chiodi ...

Inaugurata la statua di D'Annunzio a Trieste - la Croazia protesta : "Offendete valori europei" : Aurora Vigne La statua dedicata a Gabriele D'Annunzio nella centrale piazza della Borsa è stata Inaugurata questa mattina. Il Pd aveva cercato di bloccare la decisione del sindaco con una petizione. Ora arriva la condanna della Croazia Dopo le polemiche del Pd, ora anche la Croazia ha condannato la decisione della città di Trieste di erigere un monumento a Gabriele D'Annunzio. Nella nota consegnato oggi all'ambasciatore italiano a ...

Malmoe onora Zlatan Ibrahimovic - pronta una statua per lo svedese : sarà svelata l’8 ottobre : La città dell’attaccante svedese ha deciso di costruire una statua in suo onore nella piazza tra il vecchio e il nuovo stadio Considerando l’ego di cui Zlatan Ibrahimovic gode, la decisione della città di Malmoe gli farà certamente piacere. I politici della città, in collaborazione con la Federcalcio svedese, ha lanciato nel 2015 un progetto per costruire una statua in onore di Ibra, costruita nella piazza tra il vecchio e il ...

Livorno - ad di Sotheby’s Italia indagato : la casa d’aste aveva venduto per l’Unione ciechi una statua di Wildt. Ma era di proprietà dell’Asl : L’amministratore delegato di Sotheby’s Italia, Filippo Lotti e tre dirigenti dell’Unione Italiana dei ciechi di Livorno sono indagati per la vendita all’asta dell’opera Santa Lucia di Adolf Wildt da parte della onlus. A rivelarlo è il quotidiano online LivornoToday. L’associazione aveva messo all’asta la scultura dell’importante artista degli anni Trenta, incassando 660mila euro. All’inizio ...