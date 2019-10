La senatrice 5 Stelle e il convegno sull' omeopatia a Palazzo Madama

Fonte : espresso.repubblica

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Virginia La Mura, onorevole del Movimento 5, lancia un incontro in Senato dedicato all'e alle "prospettive di crescita per il sistema sanitario nazionale". Peccato che si tratti di una disciplina priva di basi scientifiche. Da qui la denuncia del CICAP: "Virginia La Mura, potremmo cortesemente sapere quali prove scientifiche l'hanno portata a ritenere che il Servizio Sanitario Nazionale debba investire denaro pubblico nell'? Grazie". Il dibattito, a cui partecipano molti omeopati, sarà chiuso dall'intervento del viceministro della salute, sempre 5, Pierpaolo Sileri. Una presenza governativa che sta accendendo le polemiche anche sui social

