La ricarica del Nobel

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Francesca Angeli Premio per la chimica agli inventori delle batterie al litio usate per smartphone, pc portatili e auto elettriche: «Sono la base per un mondo senza combustibili fossili» Unal verde. Stoccolma assegna il premio per la Chimica ai tre scienziati che hanno messo a punto le batterie al litiobili, aprendo così le porte allo sviluppo delle energie rinnovabili in alternativa al petrolio. John B Goodenough (che a 97 anni è il vincitore più anziano di sempre), M Stanley Whittingham e Akira Yoshino, si aggiudicano il prestigioso riconoscimento «per lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio». Dopo la Medicina e la Fisica la settimana deicontinua con il premio per la Chimica in attesa dell'assegnazione per la Letteratura (che sarà doppio visto che quello dello scorso anno è saltato) e infine quello per la Pace per il quale viene data per certa ...

