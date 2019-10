La previsione di Marattin Iv sull’economia italiana | “Come la Juventus in Champions

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “L’anno scorso la, inLeague, è stata eliminata ai quarti di finale. Un risultato deludente. Ma se quest’anno arrivassimo in semifinale, sarebbe un risultato altrettanto deludente perché avevamo detto che avremmo vinto il trofeo?”. A parlare, alla Camera, è il deputato di Italia Viva, Luigi. L’analogia con la squadra per cui tifa gli serve per criticare le politiche economiche del governo gialloverde, che aveva fissato il deficit in manovra al 2,04% con una crescita del Pil (prevista) all’1,5%, e per spiegare gli obiettivi – e le aspettative – dell’esecutivo sostenuto da M5s-Pd-Iv-Leu. L'articolo Ladi(Iv) sull’economia: “Come lain, deludente l’anno scorso ma quest’anno…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

