La più grande epidemia di morbillo al mondo ha già causato oltre 4mila morti

In Congo è in atto la più grande epidemia al mondo di morbillo. 4.000 morti accertati : I decessi causati dalla più grande epidemia al mondo di morbillo, nella Repubblica Democratica del Congo, raggiungono le 4.000 unità. Da gennaio sono stati riportati 203.179 casi di morbillo in tutte le 26 province del paese, con per l'esattezza 4.096 sono morti. Sono i dati allarmanti forniti dall'Unicef, che sta proseguendo il programma di vaccinazione dei bambini. Proprio i più piccoli, sotto i 5 anni, rappresentano il 74% dei contagi e ...

Sinodo - Nobel per la Pace : “Il negazionismo climatico è minaccia più grande” : “Il negazionismo climatico è la minaccia più grande”. Cosi’ Carlos Alfonso Nobre, Premio Nobel per la Pace 2017 durante un briefing sul Sinodo dell’Amazzonia. “La voce della scienza è solida”, ha aggiunto sottolineando che il negazionismo “non viene dalla maggioranza delle persone. E’ una parte piccola della popolazione, arriva da interessi economici. E’ lo stesso modello economico che porta ...

Ginnastica - dall’oro di Vanessa Ferrari all’antologia delle Fate : qual è la più grande impresa dell’Italia femminile? : L’Italia della Ginnastica artistica femminile può annoverare tre grandi imprese nella sua storia: Vanessa Ferrari che si laurea Campionessa del Mondo all-around nel 2006, la squadra che vince gli Europei di Volos 2006, le Fate che si mettono al collo la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali di Stoccarda 2019. Tre cioccolatini spalmati negli ultimi tredici anni che hanno portato la Polvere di Magnesio azzurra davvero in ...

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...

Andrea Iacomini - Unicef Generation «Alessandra Mastronardi è la più grande ambasciatrice Unicef degli ultimi 20 anni» ANTEPRIMA : Unicef Generation: ANTEPRIMA dell'intervista al portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini Piccola ANTEPRIMA dell’intervista al portavoce Unicef Italia, Andrea Iacomini protagonista della 3 giorni ...

Atletica - Irene Siragusa : “Il prossimo anno avremo un impegno ancora più grande” : L’Italia ha chiuso al settimo posto la finale della staffetta 4×100 femminile ai Mondiali di Atletica leggera in corso a Doha, in Qatar: le azzurre sono scese ancora sotto i 43″, chiudendo in 42″98. Le quattro italiane si sono fermate ai microfoni della RAI al termine della prova iridata. Johanelis Herrera Abreu: “Primo cambio lungo, ma ci abbiamo provato, un po’ ci siamo spaventate, ma ce l’abbiamo ...

La grande bufala degli stranieri che commettono più reati degli italiani : Il capo della polizia Franco Gabrielli reitera il luogo comune per cui gli stranieri, in percentuale, commettono più reati degli italiani. Una truffa statistica, questa, che nel corso degli anni ha dato il là a tutte le politiche securitarie contro gli stranieri. Una truffa smentibile in tre semplici mosse. Prima tra tutte, il crollo dei reati all’aumentare degli stranieri.Continua a leggere

Questo è probabilmente il più grande trenino mai realizzato : A Bispingen, in Germania, un gruppo di appassionati sta assemblando il più grande diorama ferroviario mai realizzato: 40 diverse scene saranno collegate da 20 chilometri di binari distribuiti su 10mila metri quadrati. Alla faccia del trenino! Cinquecento modelli di locomotiva correranno lungo il modellino, che sarà completato entro aprile 2020: le ambientazioni, seppur incomplete – come già potete vedere nella nostra gallery – sono molto ...

Nikola Tesla Exhibition : dal 5 ottobre a Milano la più grande mostra museo interattiva dedicata allo scienziato : Raccontare l’uomo e l’inventore che ha cambiato radicalmente la storia della scienza e della tecnologia: con questo obiettivo Milano ospita la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva più grande al mondo fino ad ora mai realizzata sullo scienziato. La prima e unica tappa italiana del tour mondiale della mostra, organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, sarà allestita dal 5 ottobre 2019 ...

Il pastificio Barilla di Parma - lo stabilimento più grande e sostenibile del mondo : Una delegazione del glorioso Rotary Club di Roma si è recata a Parma per visitare il pastificio Barilla. Si tratta dell’impianto di produzione più grande e sostenibile al mondo, simbolo della creazione del prodotto italiano per eccellenza: la pasta. La visita della delegazione di 69 membri del Rotary Club di Roma, guidata da Raffaello Ragaglini, Presidente Eletto da giugno 2019, manifesta l’impegno del Club nella tutela e promozione ...

Un gigantesco iceberg si è staccato dall'Antartide : è più grande di Sidney : Si chiama D-28. Ma la sigla non rende l'idea delle dimensioni di questo iceberg che si è staccato dall'Antartide. "Il Dente che sta per cadere" (così lo hanno chiamato...

Nana : la storia d’amore più grande di Ai Yazawa in versione animata : https://www.youtube.com/watch?v=z7j6k8nWDtE Ai Yazawa non è un’autrice di fumetti giapponesi comune: è la BaNana Yoshimoto della mangaka, è un’artista in grado di restituire i pensieri, gli stati d’animo, le insicurezze e il vuoto di una generazione di giovani donne adulte ma ancora aggrappate ai sogni e ai desideri dell’adolescenza. Poche come lei sanno farlo, e grazie a Netflix, che dal 1° ottobre accoglie nella propria libreria Nana – ...

Raffaella Fico e l'ex Mario Balotelli : «Il test del DNA la più grande umiliazione della vita - ma l'ho perdonato» : Raffaella Fico torna a parlare del suo ex Mario Balotelli. Il calciatore ha fatto l?ingresso allo stadio di Napoli con il suo Brescia assieme alla figlia Pia e l?ex gieffina torna a...