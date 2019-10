La Cucina Italiana si impara con i corsi online

Tennis – Barilla realizza il sogno di Daniela : la fan italiana Cucina per Roger Federer [VIDEO] : Barilla ha realizzato il sogno di Daniela: la fan italiana ha cucinato un piatto di pasta per Roger Federer, cenando insieme a lui C’era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva: “Roger, vorresti venire a cena con me? Cucino io!“. Ad esporslo, durante il torneo di Madrid, è stata una simpatica tifosa italiana di Roger Federer, Daniela Zuncheddu che direttamente dalla Sardegna aveva espresso, con simpatia, il suo ...

La Cucina Italiana diventa un brand gobale : La cucina italiana è il mensile di cucina più autorevole del nostro Paese e quest’anno compie 90 anni. Oggi come ieri, La cucina italiana, il primo e unico giornale italiano di enogastronomia con la cucina in redazione, declina in chiave contemporanea lo storico impegno a promuovere, nelle abitudini alimentari, «il bello e il buono». Il brand in continua evoluzione, con una total audience di oltre 7 milioni, una scuola di altissimo prestigio e ...

La Cucina Italiana è la più influente del mondo - scrive l'Economist : È la cucina italiana la più influente sulle tavole internazionali. Condizionandole. Tanto che viene spontaneo chiedersi: cosa sarebbe, in effetti, il nostro mondo, dal punto di vista squisitamente alimentare, se non esistesse la cucina italiana? L'interrogativo nasce spontaneo sulla base di un grafico pubblicato nelle scorse settimane dal settimanale inglese The Economist, che evidenzia il valore economico di ciò che si mangia nei ristoranti e ...