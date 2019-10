La Camera approva il Def di Gualtieri per soli 3 voti L' opposizione alla maggioranza

Taglio dei parlamentari - la Camera approva a larga maggioranza : i parlamentari passeranno da 945 a 600 : Trattandosi di una proposta di legge di modifica della Costituzione, l'esame ha previsto quattro letture parlamentari (una doppia lettura conforme di Camera e Senato). Il ddl modifica gli articoli 56, 57 e 59 della costituzione

La Camera ha approvato il taglio dei parlamentari : 553 voti a favore : Con 553 voti a favore, 14 contrari e 2 deputati che hanno preferito astenersi, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. A votare a favore della riforma sono state le forze di maggioranza - M5S, Partito Democratico, Italia Viva e LeU - così come le principali forze di opposizione - Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.Tra i 14 contrari ci sono i 3 deputati di +Europa e i 4 ...

La Camera ha approvato definitivamente il taglio del numero dei parlamentari : Con 553 voti a favore e 14 contrari, nell'ultimo dei quattro passaggi parlamentari previsti per le riforme costituzionali: ma non è ancora legge

Taglio parlamentari : l'8 ottobre dovrebbe arrivare l'approvazione finale alla Camera : Era semi deserta l'Aula di Montecitorio nella quale è iniziata la discussione sull'ultimo passaggio del disegno di legge della riforma costituzionale, cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle, che prevede il Taglio dei parlamentari: da 915 a 600 (verrebbero tagliati 115 senatori e 230 deputati). Eppure all'atto di inizio della discussione erano presenti circa 30 parlamentari, di cui solo sedici si sono proposti per parlare e, dopo tre ...

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Europa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

Taglio dei parlamentari - commissione della Camera approva : contrari Fi e + Euorpa. Assenti Lega e Fdi. Ddl in Aula il 7 ottobre : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari. Hanno votato a favore, a quanto si apprende, i partiti della maggioranza e contro Forza Italia (presente con un solo parlamentare) e +Europa. Assenti i deputati di Lega e Fratelli d’Italia. E’ stato votato il mandato al nuovo relatore Giuseppe Brescia, che è presidente della commissione. Il testo è atteso in Aula il 7 ...

La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge sulla procreazione assistita per coppie lesbiche e donne single : La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato una proposta di legge che permette l’accesso alla procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, anche a quelle single e alle coppie lesbiche. Ad oggi la legge francese prevede che solo le

Governo - la Camera approva la mozione sulla fiducia : 343 sì - 263 no e 3 astenuti : Nell’Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sulla fiducia al Governo Conte. I sì sono stati 343, i no 263 e tre gli astenuti. L'articolo Governo, la Camera approva la mozione sulla ...

Brexit - nuovo schiaffo a Johnson : Camera dei lord approva legge contro il No Deal : Dopo l'ok della Camera dei lord, approvata definitivamente la legge per il rinvio dell'uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordo. Un uovo sostanziale colpo al No Deal verso il quale si era spinto Johnson. Al governo del neo Premier britannico non resta che spingere in favore di elezioni anticipate per metà ottobre per superare l'impasse politica.Continua a leggere

Brexit - la Camera dei Lord approva legge per il rinvio dell’uscita senza accordo : Il governo, intanto, intende riproporre una mozione in favore del voto politico anticipato a metà ottobre

Brexit - Camera dei Lord approva legge contro l’uscita senza accordo : manca solo la firma della regina : Dopo il voto favorevole alla Camera dei Comuni, anche i Lord hanno approvato la legge contro l’uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea promossa dalle opposizioni e da un gruppo di Tory dissidenti con l’obiettivo di imporre al governo di Boris Johnson la richiesta di un rinvio della Brexit, prevista per il 31 ottobre, in caso di mancato accordo entro il 19 dello stesso mese. Una legge che alla Camera Alta ...

Brexit - anche la Camera dei Lord approva la legge per il rinvio : Il governo, intanto, intende riproporre una mozione in favore del voto politico anticipato a metà ottobre

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

La Camera dei Comuni britannica ha approvato la legge per impedire il “no deal” : Mancano ancora due passaggi per l'entrata in vigore, ma intanto per Boris Johnson è stata un'altra sconfitta