Fonte : wired

(Di giovedì 10 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Laha dichiarato lottaquartiere a hiv. Il governatore dello, Gavin Newsom, ha appena firmato una legge – la SB159 – che permetterà aisti di rilasciare iper la terapiaretrovirale pre-esposizione (Prep) e per la terapiaretrovirale post esposizione (Pep)prescrizione. Questa misura, contribuendo a bypassare paura e stigma sociale, dovrebbe aiutare ad arginare la diffusione del virus, che ancora oggi solo negli Stati Uniti contagia quasi 40mila persone all’anno. Laè ilad applicare un provvedimento per la lotta all’hiv che miri a coinvolgere quelle fasce di popolazione a rischio che hanno meno mezzi per accedere alla prevenzione o a interventi di emergenza. In alcune aree del Paese, infatti, può essere difficile essere ricevuti in breve tempo da un medico e la possibilità di ...

MilanoCitExpo : La California sarà il primo stato a fornire i farmaci anti-hiv senza ricetta medica… - claudiomilani6 : RT @robykkk: California, messi al bando i deep fake: pubblicarli sarà reato @mashableitalia - nexusSEI_6 : RT @robykkk: California, messi al bando i deep fake: pubblicarli sarà reato @mashableitalia -