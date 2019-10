King Sport & Style nuovo eSports Partner del Torino

Nordic WalKing - sport alla portata di tutti e alleato del cuore : Il Nordic Walking è una disciplina sportiva alla portata di tutti, grazie alla quale è possibile apprezzare importanti benefici per la salute del cuore. Basato sull’associazione tra camminata naturale e utilizzo di bastoni simili a quelli impiegati nello sci di fondo, il Nordic Walking è stato descritto per la prima volta in maniera esauriente da Marko Kantaneva nel libro Sauvakävely, uscito nel 1997. Inizialmente punto di riferimento per ...