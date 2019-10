Kiko Nalli aggredito in strada finisce in ospedale | «Mi hanno spaccato in testa qualcosa»

Roma - aggressione a Kiko Nalli : teppisti gli causano trauma cranico - : Francesca Galici Ha dell'incredibile quanto accaduto a Kiko Nalli a Roma, dove è stato avvicinato da un gruppo di teppisti che gli hanno scagliato addosso un oggetto non identificato, causandogli un trauma cranico Nessuna grave conseguenza per Kiko Nalli dopo l'aggressione subita a Roma. Il racconto di tutto è avvenuto sui social, precisamente nelle storie di Instagram, dove l'uomo ha riferito di essere stato avvicinato e picchiato ...

Kiko Nalli aggredito in strada con una catena : l’ex marito di Tina Cipollari in ospedale : Brutta disavventura in strada per Kiko Nalli. L’hairstylist – famoso a seguito della partecipazione al ‘Grande Fratello 2019’ e ed ex marito dell’opinionista di ‘Uomini e Donne’ Tina Cipollari, è stato aggredito e picchiato per strada da un gruppo di ragazzi. Secondo quanto raccontato, durante il pestaggio parole grosse e insulti sarebbero volati anche all’indirizzo di Barbara D’Urso, ...

Violenta Aggressione a Kikò Nalli - Tirata in Mezzo Anche Barbara D’Urso! : Kikò Nalli ha subito una Violenta Aggressione ed è finito al pronto soccorso. A raccontare il vile pestaggio di cui è stato vittima è stato lo stesso Hairstyle che lo ha raccontato nei dettagli tirando in Mezzo Anche Barbara D’Urso. Kikò Nalli, il celebre hairstyle al centro del gossip ultimamente per la sua storia con Ambra Lombardo, è stato violentemente aggredito da dei teppisti ed è finito al pronto soccorso. A raccontare nel dettaglio ...

Kikò Nalli finisce in ospedale : “Mi hanno spaccato la testa” : Kikò Nalli aggredito per le strade di Roma: l’annuncio social Kikò Nalli è stato aggredito per le strade di Roma. A dare la notizia ci ha pensato il diretto interessato sul suo profilo Instagram, caricando alcune clip che lo mostrano intento a ricevere l’assistenza necessaria al pronto soccorso. Il fidanzato di Ambra Lombardo è stato aggredito mentre alcune ragazze lo avevano fermato per chiedergli un selfie insieme. Dopo che queste lo ...

Kikò Nalli al pronto soccorso : “Mi hanno spaccato la testa urlando brutte frasi a me e Barbara D’Urso” : “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, utilizzando brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara D’Urso”. Così l’ex concorrente del Grande Fratello Kikò ...

Gf news - Kikò Nalli ospedale per aggressione : “Spaccato la testa - brutte parole alla d’Urso” : Grande Fratello ultime notizie: Kikò Nalli in ospedale per una ferita alla testa. Cosa gli è successo davvero? Kikò Nalli è finito al pronto soccorso. Cosa gli è successo questa volta? Alcuni teppisti hanno aspettato il momento buono per colpirlo alla testa con un oggetto non ancora identificato. Un episodio di violenza ingiustificata, questo, di […] L'articolo Gf news, Kikò Nalli ospedale per aggressione: “Spaccato la testa, brutte ...

Kikò Nalli smentisce la crisi con Ambra e fa una rivelazione : Ambra Lombardo: Kikò Nalli fa chiarezza sulla loro relazione Kikò Nalli ha deciso di sbilanciarsi sulla natura della sua relazione con Ambra Lombardo. Dopo numerose voci di corridoio, e dichiarazioni poco chiare della bella professoressa, l’ex marito di Tina Cipollari ha deciso di fare chiarezza. Intervistato da Nuovo, l’hairstylist ha smentito la crisi con Ambra Lombardo, affermando che la loro relazione, così come tutte quelle ...

Kikò Nalli raggiunge Ambra Lombardo. Lei : “Sono tornata triste” : Ambra Lombardo: la confessione sul suo passato dopo l’incontro con Kikò Nalli Kikò Nalli aveva rivelato che a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi, e famigliari, non poteva trascorrere molto tempo con Ambra Lombardo. Per questo motivo, non appena arrivato in Sicilia per i workshop che sta conducendo di recente, non ci ha pensato due volte a raggiungere la sua amata, pubblicando anche un tenero scatto che li ritrae insieme, nel ...

Ambra Lombardo criticata - Kikò Nalli tuona : “Ci metto la faccia!” : Kikò Nalli difende la sua storia d’amore con Ambra Lombardo: lo sfogo Ambra Lombardo è uno dei personaggi del piccolo schermo più criticati del momento. Prima per aver annunciato, e poi smentito, la fine della sua storia con Kikò Nalli e poi per essersi rifatta il seno durante una puntata di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Il suo compagno è stanco di leggere i continui attacchi ricevuti dalla bella professoressa e, sul suo profilo ...

Kikò Nalli sbotta : “Io difendo il mio rapporto con Ambra - la mia donna” : La storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua ad incuriosire, soprattutto dopo alcune dichiarazioni della ex gieffina che aveva lasciato intendere che la relazione si fosse conclusa, salvo poi essere smentita dal fidanzato. Un atteggiamento ambiguo secondo qualcuno che aveva accusato la coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, di voler strumentalizzare questa relazione per ottenerne successo e visibilità. Dopo svariate accuse ...

Kikò Nalli : Ho preso casa per accogliere Ambra Lombardo : Ne abbiamo sentite di tutti i colori sul loro conto, ma finalmente Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno ripreso in mano saldamente la loro relazione. A un certo punto, infatti, sembrava ormai che la loro love story fosse giunta al capolinea, con tanto di interviste che confermavano il gossip. Tuttavia, pochi giorni fa, l’ex professoressa è stata ospite di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ...

Ambra Lombardo : "Ho dovuto rifare il seno a causa di un forte dimagrimento" e su Kiko Nalli rassicura "Stiamo insieme" : Periodo piuttosto complicato per Ambra Lombardo, l'ex gieffina dell'ultimo Grande Fratello 16 ultimamente é sotto la lente d'ingrandimento per la storia con Kiko Nalli che secondo rumors era giunta a capolinea. Così non sarebbe e a testimoniarlo è proprio la diretta interessata in collegamento telefonico nella trasmissione Non succederà più su Radio Radio: Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati, abbiamo avuto qualche scontro a causa ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ Ex di Tina ristruttura casa : "Da ottobre tutto liscio…" : Kikò Nalli ristruttura casa per Ambra Lombardo: "Da ottobre tutto liscio…", ecco le ultime news sull'amata coppia uscita dal Grande Fratello 16.

GF - Ambra Lombardo fa chiarezza sul rapporto con Kikò Nalli : 'Siamo fidanzati' : E' giunto il momento per Ambra Lombardo di fare chiarezza sul suo rapporto con Kikò Nalli: dopo aver dichiarato la sua insoddisfazione per la la lontananza dal fidanzato, i fan della coppia avevano creduto che la professoressa del Grande Fratello e l'hair-stylist si fossero detti addio, ma in realtà non è così. I due stanno ancora insieme. Intervistata durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Ambra ha confermato che sta ancora con ...