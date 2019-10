Juve femminile | Rita Guarino rinnova fino al 2021

Juve femminile - Rita Guarino rinnova : sarà tecnico fino al 2021 : Rita Guarino rinnovo Juventus – La Juventus femminile proseguirà con Rita Guarino fino al 2021. La guida tecnica della formazione bianconera ha rinnovato il proprio contratto con il club. Arrivata alla Juventus nel 2017, Guarino ha conquistato due Scudetti in due stagioni. Questa la nota della società: «Il legame tra Rita Guarino e le Juventus […] L'articolo Juve femminile, Rita Guarino rinnova: sarà tecnico fino al 2021 è stato ...

Secondo quanto scrive Tuttosport, tra gli investimenti miranti a mantenere la competitività sportiva previsti dalla Juve nel piano quinquennale di sviluppo (2019-2024) c'è anche la costruzione di un nuovo stadio. Si tratterebbe di un impianto di dimensioni medio-piccole, con una capienza tra i 3.500 e i 5.000 posti. Sarebbe utilizzato per ospitare gli incontri dell'Under 23 e della squadra femminile.

Juventus nuovo stadio – Il nuovo piano quinquennale di sviluppo della Juventus – dal 2019 al 2024 – prevede il finanziamento di quegli «investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva». Così recita il comunicato diramato dal club bianconero, nel quale si annunciava un aumento di capitale di massimi 300 milioni di euro per sostenere i […]

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Barcellona-Juventus 2-1 - termina la corsa europea delle bianconere : Tutto come previsto. La Juventus Women termina il proprio percorso nei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League 2019-2020. Le ragazze di Rita Guarino, già sconfitte dal Barcellona nel match d’andata per 2-0 si sono dovute arrendere anche nel ritorno in Spagna alla maggior tecnica della compagine iberica, vittoriosa 2-1 grazie alla realizzazione di Alexia al 32′ e all’autogol di Girelli al 38′. Per la ...

Dove vedere Barcellona Juventus femminile in Tv e streaming – Tutto pronto per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della UEFA Women's Champions League tra Barcellona e Juventus. La formazione bianconera scende in campo contro le ragazze spagnole per provare a ribaltare il risultato dell'andata. Servirà una vera e propria impresa alle giocatrici […]

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati della seconda giornata. Juventus e Milan concedono il bis : E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020, in attesa del match di domani (ore 12.30 e diretta su Sky Sport) tra Fiorentina e Roma che andrà a delineare la situazione in classifica. La Juventus, campione d’Italia, si impone 3-1 sul campo del Sassuolo: bianconere in vantaggio al 45′ con Aluko e poi ci pensa Cristiana Girelli con una doppietta (al 75′ e al 78′ su ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : vince la Juventus - pareggi nelle restanti tre gare : Si apre con la vittoria della Juventus per 2-1 sull’Empoli e tre pareggi nelle restanti gare disputate quest’oggi il campionato di Serie A di Calcio femminile, che in attesa delle ultime due gare di domani, vede tanti gol e le campionesse d’Italia in carica già in vetta, momentaneamente da sole. Pirotecnico 3-3 tra Pink Sport Bari e Sassuolo, con le pugliesi avanti con Luijks e riprese da Sabatino prima dell’intervallo. ...

VIDEO Juventus-Barcellona 0-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League calcio femminile : bianconere sconfitte ad Alessandria dalle catalane : Con un gol per tempo il Barcellona passa ad Alessandria, in casa della Juventus, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Vantaggio al 39′ di Putellas, raddoppio al 72′ di Torrejon di testa ed ipoteca catalana sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Juventus-Barcellona ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Juventus-Barcellona 0-2. Le catalane si impongono con un gol per tempo : Serviva un’impresa sportiva che non è arrivata: nella gara d’andata dei sedicesimi della Champions League di Calcio femminile, disputata allo stadio “Giuseppe Moccagatta“ di Alessandria, la Juventus cede per 0-2 al Barcellona, con le catalane che passano grazie alle reti di Putellas nel primo tempo e Torrejon nella ripresa. Nella prima frazione la Juventus argina bene l’irruenza delle vice campionesse di Spagna e ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : iberiche superiori - ma le bianconere non sfigurano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:21 Nonostante il risultato la Juventus ha giocato un’ottima partita. Le ragazze di coach Guarino hanno dimostrato tanto carattere, non mollando mai, anche quando la partita sembrava ormai finita. Adesso servirà una vera è propria impresa nella gara di ritorno, ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-2 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : Torreijon mette una seria ipoteca sulla vittoria. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ Boattin prova a metterla dentro, ma non ci son compagne in area di rigore. 75′ Fuorigioco discutibile quello fischiato a Girelli. 73′ Torreijon segna con un colpo di testa sul secondo palo, assist delizioso di Alexia. 71′ Arriva il primo cambio anche per il Barcellona: Oshoala in, Guijarro out. 70′ Corner per le iberiche. 68′ Tenta la rasoiata di ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : match molto equilibrato - le bianco-nere cercano il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Grande azione difensiva di Rosucci, le italiane devono essere abili a sfruttare le ripartenze. 63′ Sanchez ha tentato un cross al centro per Hermoso, ma Giuliani ha intuito tutto! 62′ Brutto fallo di Mariona su Rosucci, calcio di punizione per le bianco-nere. 60′ Allontana Girelli, ma è sempre rimessa per le iberiche. 59′ Hansen murata da Boattin, calcio ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : inizia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Il pubblico prova a farsi sentire in questa ripresa, le ragazze ne hanno bisogno. 46′ inizia il secondo tempo! 21:30 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo. 21:27 I tiri totali sono stati 16, 2 per la Juventus e 14 per il Barcellona, da qui si denota come le bianco-nere dovranno essere più aggressive nel secondo tempo. 21:22 La Juventus ha giocato, tutto sommato, ...

Barcellona-Juventus - Champions League calcio femminile : quando si gioca il ritorno? Data - programma - orario e tv : Dopo l’esordio di questa, con la gara d’anData dei sedicesimi della Champions League tra Juventus e Barcellona, mercoledì 25 settembre, alle ore 18.30, allo stadio Mini Estadi di Barcellona, andrà in scena la sfida di ritorno tra e vice campionesse di Spagna e d’Europa e le campionesse d’Italia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Barcellona-Juventus, gara valida per il ritorno ...