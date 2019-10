Johanna Maggy per «Mamme Beauty Chat»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ci tiene a dire che è islandese, non finlandese,, 33 anni nata a Reykjavík, è l’orgogliosa mamma di due vichinghi, Sebastian e Gabriel, nati dalla sua relazione con lo showman e scrittore Fabio Volo incontrato a New York. Ma oltre a quella famigliare,ha anche un’altra identità, che si muove nel magico mondo del benessere: è una holistic health coach e istruttore di Pilates. Ha pubblicato un libro, «Splendere», ed. Mondadori, in cui raccoglie i suoi magici incantesimi made in Iceland che aiutano a brillare sempre nella vita e in qualsiasi condizione. I consigli di questo manuale per ritrovare la felicità e imparare a condurre una vita sana e fullfilling,li dispensa regolarmente anche nel suo blog di lifestyle «Mother’s Spell», una finestra virtuale aperta nel 2016, dove parla di maternità, wellness, alimentazione sana e non ...

