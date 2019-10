Italia capofila del viaggio eco-friendly

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Rimini, 9 ott. (Adnkronos/Lab) – L’al passo col green, èdeleco-ed è uno dei Paesi preferiti dai turisti per la sostenibilità. Le cifre raccontano un Paese amato dai viaggiatori attenti all’ambiente e ai percorsi virtuosi e costruttivi che Enit porta avanti con le Regionine. Ed Enit ne parla in una conferenza moderata dal conduttore Federico Quaranta, il 10 ottobre, alle 11,30 nella BeActive Arena Pad. A4 della fiera Ttg di Rimini. Presenti: Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo Enit-Agenzia nazionale del turismo; Massimiliano Lelli, ex ciclista professionista, ora allenatore e organizzatore di tour su 2 ruote; Davide Cassani, ex ciclista professionista, presidente Apt Servizi Emilia Romagna e Ct nazionalena ciclismo; Augusto Congionti, presidente Agriturist, esperto di agricoltura sostenibile, ambiente e ...

