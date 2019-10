Irlanda-Italia U21 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Battere i pari età dell’al Tallaght Stadium di Dublino per proseguire nella corsa verso gli Europei Under 21 2021 di calcio: la Nazionalena di categoria allenata da Paolo Nicolato cerca la seconda vittoria consecutiva nel percorso delle qualificazioni alla rassegna continentale. La sfida contro la selezione irlandese si giocherà, giovedì 10 ottobre, alle ore 21.05ne. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’di, gara valida per le qualificazioni agi Europei Under 21 2021 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Raitre ed in direttasu RaiPlay, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. IL PROGRAMMA DIUNDER 21 Qualificazioni Europei Under 21 2021 Giovedì 10 ottobre ore 21.05ne Tallaght Stadium di DublinoUnder 21 Diretta tv su ...

