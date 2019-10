Iran | prima partita allo stadio per le donne | 14 gol della nazionale alla Cambogia FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Non passeràstoria per il risultato, nonostante un rotondo 14-0., match di qualificazione mondiale, verrà ricordato come un simbolovittoria delleiane che per lavolta da quasi 40 anni, dRivoluzione islamica, hanno avuto la possibilità di vedere unadi calcio. I riflettori di mezzo mondo erano puntati sull’Azadi Stadium di Teheran dove hanno potuto assistere all’incontro 3.500 tifose. Per l’occasione alleè stato dedicato un settore apposito dell’impianto a cui hanno avuto accesso quando l’impianto era ancora vuoto. Sugli spalti le tifoseiane hanno incitato la propriacon tanto di bandiere, magliette, cappelli e visi pitturati coi colori dell’. Per quanto riguarda lain campo, l’ha dominato la, da segnalare i 4 gol di Karim ...

