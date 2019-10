INVASIONE TURCHIA IN SIRIA Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin

Siria - via anche all’INVASIONE via terra dalla Turchia. Trump : «Una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e Turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

GUERRA TURCHIA-SIRIA : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

Siria - Turchia pronta all'INVASIONE con 23mila uomini. «Offensiva al via stanotte» : Non ci sono solo i cinquemila soldati delle forze speciali della Turchia pronti a lanciare l'offensiva contro le milizie curde dell'Ypg nel nord-est della Siria: almeno 18mila...

INVASIONE TURCHIA IN SIRIA/ Biloslavo : lo stop di Trump spiana la strada a Putin : Il conflitto tra TURCHIA e curdi al momento è scongiurato, visto che le truppe americane non se andranno. Ma il vincitore in SIRIA è Putin

INVASIONE TURCHIA IN SIRIA/ "60mila terroristi pronti a tornare in Europa" : INVASIONE TURCHIA in SIRIA. Trump ha annunciato il ritiro dai territori curdi SIRIAni, lasciando via libera all'INVASIONE turca.

Siria - Turchia inizia l'INVASIONE anti-curdi/ Usa "no via libera" : spari nel Nord-Est : Siria, inizia invasione Turchia: Trump 'no via libera, rischi ripercussioni per Ankara', replica Erdogan 'no minacce da nessuno'. I primi spari nel Nord-Est

INVASIONE TURCHIA IN SIRIA/ Gli Usa fanno chiarezza : "Nessun ritiro delle truppe" : INVASIONE TURCHIA in SIRIA, gli Stati Uniti fanno chiarezza in merito ad un presunto ritiro delle truppe: "Non è previsto alcun ritiro"

Siria del Nord : la Turchia sarebbe pronta all'INVASIONE : L'Osservatorio Siriano per i diritti umani (Ondus) ha confermato che la Casa Bianca ha dato il via libera alle operazioni di ritiro delle forze armate americane dal Nord-est della Siria, al confine con la Turchia. Tutto ciò è avvenuto in seguito ad una telefonata tra il presidente Donald Trump e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Il dietrofront statunitense, dunque, sarebbe un chiaro segnale di un'imminente invasione militare da parte ...

L'INVASIONE e il tradimento. Turchia pronta alla campagna di Siria contro i curdi : Il “Sultano” ha deciso, il Tycoon ha dato il via libera. Le truppe americane in Siria si allontaneranno dal confine turco perché Ankara “attuerà presto un’operazione militare pianificata da tempo”. Obiettivo: i curdi. La Casa Bianca dà conto di un colloquio telefonico tra il presidente americano, Donald Trump, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. “Le forze statunitensi ...