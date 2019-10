Inter | possibile obiettivo Muller | il tedesco avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco

Inter : a gennaio possibile cessione al Flamengo - a titolo definitivo - per Gabigol : Uno dei primissimi acquisti di Suning è stato Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, preso dal Santos per 30 milioni di euro più bonus nell'estate del 2016. L'attaccante brasiliano è arrivato tra mille aspettative, presentato in pompa magna all'Auditorium Pirelli, scomodando anche paragoni illustri come quello con Ronaldo il Fenomeno. Il suo rendimento, però, non ha risposto a queste aspettative e così è arrivata la cessione in prestito, ...

Inter - secondo Don Balon 'possibile offerta per Salah da 18 milioni a stagione' : L'Inter di Conte ha dimostrato in questa prima parte della stagione di essere una squadra competitiva non solo in Serie A ma anche in Champions League: il match contro il Barcellona, nonostante la sconfitta, ha messo in evidenza una squadra che somiglia molto al carattere del suo tecnico e solo il calo fisico e qualche errore arbitrale non hanno permesso all'Inter di ottenere un ottimo risultato al Camp Nou. Durante la conferenza stampa di ...

Inter - possibile sfida con la Juventus sul mercato per Tonali (RUMORS) : C'è grande attesa per il derby d'Italia che si giocherà questa sera allo stadio Meazza tra Inter e Juventus. Un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che i nerazzurri sono in testa alla classifica con diciotto punti, a più due proprio sui bianconeri. Un duello che va avanti da anni tra questi due club e che potrebbe trascinarsi anche sul mercato la prossima estate. sfida, dunque, anche tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, il ...

Per l'Inter - missione impossibile a Barcellona : La netta vittoria della Juventus sul Bayer Leverkusen e la sfortunata sconfitta dell'Atalanta contro lo Shakhtar all'ultimo secondo, hanno aperto la due giorni di Champions per le italiane che stasera vedranno impegnate in trasferta Inter e Napoli, rispettivamente in casa del Barcellona e dei belgi del Genk. Due partite e due situazioni diverse, con i nerazzurri bisognosi di un risultato utile dopo l'inaspettato pareggio interno contro lo Slavia ...

Pronostico Barcellona Inter/ Burgnich : possibile pareggio al Camp Nou - esclusiva - : Pronostico Barcellona Inter: Intervista esclusiva a Tarcisio Burgnich in vista del big match al Camp Nou per la Champions league.

Inter - Godin non teme la Juventus : “Scudetto? Non è impossibile” : Inter, si accende la sfida alla Juventus. A parlare, questa volta, è il centrale nerazzurro Godin che, raggiunto da Marca, ha rilasciato un commento sull’inizio di stagione del club milanese. Il difensore vede la Juve ancora più forte, ma crede nella possibilità scudetto. Inter, Godin elogia la Juventus ma non ha paura: “Scudetto? Possibile” “La Juventus? Ha una base solida e si è rinforzata ancora, ma l’Inter è ...

San Siro - “impossibile ristrutturare il Meazza” : Inter e Milan presentano i due progetti del nuovo stadio. “Ora ascolteremo la città” : San Siro non può più essere la casa di Inter e Milan. Quindi via alla costruzione di uno stadio nuovo: avrà due anelli intrecciati come nel progetto di Manica-Cmr oppure assomiglierà a una cattedrale del calcio, come è stata pensato da Popoulos. I due club, per bocca del presidente rossonero Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello hanno presentato i due progetti in un evento organizzato al Politecnico ...

Inter - possibile addio allo sponsor Pirelli : in arrivo il marchio Hengchi : La crescita sportiva dell'Inter passa inevitabilmente anche da quella commerciale. Merito sicuramente del gran lavoro della proprietà Suning che, oltre a garantire la solidità economica, sta evidentemente aprendo importanti mercati asiatici alla quale l'Inter è pronta ad attingere. Uno degli sponsor storici della società di Suning è sicuramente la Pirelli, brand presente sulle maglie dal lontano 1995. Un legame nel tempo, garantito anche dalla ...

Juventus - possibile sfida di mercato con l'Inter per Chiesa il prossimo anno : A tenere banco in questi giorni però è anche il calciomercato, non solo sulla situazione parametri zero, ma anche su possibili acquisti per la prossima stagione: nel calciomercato estivo è stato vicinissimo al trasferimento a Torino il centrocampista offensivo Federico Chiesa, che avrebbe anche discusso con la dirigenza della Fiorentina che infatti ha voluto trattenerlo almeno questa stagione in Toscana. Difficilmente però il prossimo anno ...

Inter-Slavia Praga in Champions - possibile undici nerazzurro : Lautaro titolare in attacco : Il girone è complesso, il cammino è impervio, ma la voglia di iniziare è tanta. Tempo di vigilia per l'Inter di mister Antonio Conte, pronta a debuttare domani, alle 18.55, in Champions League contro lo Slavia Praga. La formazione ceca, reduce dal successo per 3-0 in campionato contro lo Slovacko, al momento comanda la classifica del proprio torneo nazionale con 23 punti. Morale a mille, dunque, per gli uomini del tecnico Jindrich Trpišovský, ...

Schumacher - terapia top secret con staminali : l’esperto spiega il possibile Intervento : Abbiamo contattato il professor Giacomo Frati per farci spiegare a quale tipo di trattamento "top secret" con cellule staminali potrebbe essere sottoposto Michael Schumacher, giunto all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per essere seguito da Philippe Menasché. Frati, docente di Scienze tecniche mediche applicate all'Università Sapienza di Roma e dirigente presso il reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umbero I, in passato ha lavorato con ...

Inter - possibile cessione per Gabigol : il Flamengo potrebbe riscattarlo : L'uomo del momento in Brasile è sicuramente Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è in forza al Flamengo, ma è di proprietà dell'Inter. I nerazzurri l'hanno ceduto in prestito secco a dicembre dello scorso anno non stabilendo la cifra per il riscatto. Il club verdeoro, però, si è accollato l'Intero ingaggio, comunque superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il giocatore non rientra nei piani del club ...

Calciomercato Inter - Eriksen è possibile : idea a costo zero per giugno 2020 : Guai a pensare che il mercato sia finito: formalmente è così, dato che il 2 settembre si sono chiusi i battenti, ma in realtà direttori sportivi e procuratori sono in costante lavoro per programmare mosse future di club e calciatori. L'Inter ha chiuso la sessione estiva con i colpi Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi, senza effettuare un investimento importante per un centrocampista in grado di far compiere un salto di qualità all'Intero reparto. ...

Inter – ‘Caso Icardi’ - parla il legale di Maurito : “vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia mai fatto un’amichevole?” : L’avvocato di Mauro Icardi fa chiarezza dopo la mossa del calciatore argentino di fare causa all’Inter La notizia era nell’aria da tempo, ma in pochi credevano che Mauro Icardi sarebbe stato davvero capace di agire per vie legali contro la ‘sua’ Inter. Il calciatore argentino non ha accettato la decisione del club, e dell’allenatore, di escluderlo dal progetto e quindi ha deciso di fare causa ...