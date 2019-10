Inter decisa | sarebbe avviata la trattativa per la cessione di Gabigol

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L'potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Dopo l'importante campagna acquisti della scorsa estate, la società nerazzurra è pronta advenire nuovamente per perfezionare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Prima di potersi muovere in entrata, però, il club cercherà di piazzare qualcheper racimolare un tesoretto e realizzare qualche plusvalenza, sempre importante in ottica fair play finanziario. E uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo è Gabriel Barbosa, noto anche comein vista perDopo due anni e mezzo in prestito tra Benfica, Santos e Flamengo,potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dall'. L'attaccante brasiliano è stato uno dei primissimi acquisti di Suning, che lo portò a Milano nell'estate del 2016 negli ultimi giorni di agosto, ...

