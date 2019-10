Infertilità maschile e alimentazione | gli alleati si ricercano a tavola

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Da un ingrediente chiave della dieta mediterranea, immancabile condimento per pizza e pasta, un insolito ‘antidoto’ contro l’. Gli uomini sani che consumano l’equivalente di due cucchiai di passata di pomodoro concentrata al giorno (sotto forma di integratore alimentare), hanno uno sperma di migliore qualità. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sull”European Journal of Nutrition’ che riaccende i riflettori sul licopene, una sostanza antiossidante presente nel pomodoro, già collegata a una serie di effetti benefici per la salute, in particolare contro le cardiopatie e alcuni tumori. Lo studio del team dell’Università di Sheffield ha utilizzato un integratore per rendere la sostanza più facile da metabolizzare e per avere la certezza che gli uomini coinvolti consumassero la stessa quantità di licopene. Per avere ...

