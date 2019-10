Infantino e il mondiale a 48 squadre la globalizzazione è una sfida

Infantino : “Mondiale a 48 squadre. Conseguenza della globalizzazione” : Un Mondiale a 48 squadre per via della globalizzazione. Lo ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al Festival dello Sport. “Il Mondiale è un evento incredibile, tutto il mondo si ferma per seguirlo. Aprirlo a 48 squadre è una Conseguenza della globalizzazione e per essere globali nel calcio bisogna includere. Si discute sul fatto che vi parteciperanno squadre non eccellenti, ma sono 48 squadre su 211 paesi del ...