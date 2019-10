Indennità di malattia 2019 | chi paga | durata | importi | periodo di carenza

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il rapporto di lavoro spesso è contornato da sospensioni involontarie di varia, che dipendono dall’evento occorso. È il caso, ad esempio, della, vale a dire quell’evento morboso che determina l’incapacità temporanea di prestare l’attività lavorativa. L’ordinamento giuridico italiano prevede in tali casi una particolare tutela, ossia la cd.di, che è appunto garantita al dipendente assente sul posto di lavoro. Ma non solo: oltre all’di, il lavoratore ha diritto anche alla conservazione del posto di lavoro per un determinatodi tempo, che in genere è di 180 giorni (cd.di comporto). Durante tale arco temporale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Ma chil’di: il datore di lavoro o l’INPS? Quanto dura? A quando ammonta la retribuzione alla quale si ha diritto durante la? ...

