Incidente mentre spacca la legna | sindaco vicentino si taglia la mano con la sega

Incidente a Ferrara : tre giovani morti mentre tornavano dalla discoteca : L’auto si è schiantata contro un albero nel ferrarese. Ferito il ragazzo alla guida, che aveva un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito

Tre ventenni sono morti in un Incidente d’auto vicino a Ferrara mentre tornavano dalla discoteca : Tre ventenni sono morti in un incidente stradale provincia di Ferrara nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio mentre rientravano dalla discoteca. L’automobile su cui erano a bordo è andata a sbattere contro un albero intorno alle 2:30

Muore d’infarto mentre fa sesso durante un viaggio d’affari : per i giudici è un “Incidente sul lavoro” : Ha un infarto e Muore mentre fa sesso con una sconosciuta durante un viaggio di lavoro per la propria azienda: per i giudici si è trattato di un “incidente sul lavoro”, motivo per cui i familiari della vittima hanno diritto a un risarcimento. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Parigi in una sentenza del 27 maggio 2019 ma resa nota solo ora da Euronews. Il caso risale al febbraio del 2013, quando il signor Xavier (il ...

Si filmano mentre vanno a sbattere a 160 all’ora. Mistero sull’Incidente che spopola in rete : “Muoio stasera!” : Due persone a bordo di un’auto che corre a 160 km orari su una strada di provincia mentre di filmano con il cellulare. Il video, condito da bestemmie, tradisce uno stato di alterazione del conducente che pochi istanti prima di affrontare una rotonda urla: “Muoio stasera!”. Poi lo schianto contro il muro, dopo una rotatoria affrontata ad una velocità folle. La strada è la Provinciale 51 nel comune di Monticello Brianza, in ...

Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia - muore una bimba italiana di 10 anni : La piccola, che viveva in Brianza insieme ai genitori, stava tornando da un’escursione insieme alla famiglia

Incidente Taranto - Marco e Nicolò morti a 19 e 18 anni mentre vanno al mare : “Nessuno può crederci” : Sono Niccolò Scardigno, 18 anni, e Marco Lepore, 19 anni, le vittime dell'Incidente verificatosi ieri a Massafra, in provincia di Taranto, sulla strada provinciale 35. I due amici stavano andando al mare a Chiatona quando l'Opel Astra a bordo della quale viaggiavano si è capottata più volte dopo aver spazzato via un palo di cemento. Oggi i funerali.Continua a leggere

Incidente Messina - scontro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...