Il vero motivo per cui Angelina Jolie e Brad Pitt non hanno ancora trovato un accordo di

Raffaella Fico svela il vero motivo per cui ha perdonato Balotelli : Raffaella Fico svela il vero motivo per cui ha perdonato Mario Balotelli dopo la dolorosa rottura e la nascita della piccola Pia. La showgirl e il calciatore hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata in modo burrascoso con interviste al vetriolo e accuse. Un addio arrivato quando la Fico era ancora incinta di Pia e accompagnato dalla richiesta di Balotelli di effettuare il test del DNA. Da allora sono passati sei anni e le ...

Giovanni Ciacci : il vero motivo per cui ha lasciato ‘Detto Fatto’ : Giovanni Ciacci non è più nella squadra di ‘Detto Fatto’. Amatissimo dal pubblico, dopo la prima edizione dello show di Rai2 targata Bianca Guaccero nel ruolo di opinionista, il mitico Giò Giò ha lasciato il programma (ed è stato ‘sostituito’ da Guillermo Mariotto) ma è tornato sull’argomento in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Intervista in cui ammette che la trasmissione è finita dopo l’addio di Caterina Balivo (che ...

Gennaro Lillio svela il vero motivo per cui ha lasciato Francesca De André : Gennaro Lillio svela il vero motivo per cui ha lasciato Francesca De André. Il modello e la nipote del grande Faber si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello. Una love story cresciuta sotto l’occhio attento delle telecamere e con il pubblico a fare il tifo. Poi la rottura, arrivata poche settimane dopo la fine del reality, fra accuse, attacchi su Instagram e il ritorno di Francesca dall’ex Giorgio Tambellini, lasciato ...

Gennaro Lillio rivela il vero motivo della rottura con Francesca De André : Gennaro Lillio torna a parlare della rottura con Francesca De André: le nuove rivelazioni Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati a metà agosto, più o meno, e la loro rottura è stata una delle tante notizie di gossip dell’estate. Qualcuno avrebbe scommesso sulla durata di questa coppia? Pochissimi, forse, tra cui Barbara […] L'articolo Gennaro Lillio rivela il vero motivo della rottura con Francesca De André proviene da ...

Corbo elogia Ancelotti : “Finalmente un tecnico che parla da uomo vero. Merita un plauso soprattutto per un motivo” : Corbo elogia Ancelotti nel sua rubrica ‘Il Graffio’, pubblicata sulle pagine web di Repubblica, “Finalmente un tecnico che parla da uomo vero” Corbo elogia Ancelotti nel sua rubrica ‘Il Graffio’, pubblicata sulle pagine web di Repubblica, “Finalmente un tecnico che parla da uomo vero. Merita un plauso soprattutto per un motivo”. “Il mercato del Napoli è da 10: ci prendiamo la ...

Grand Tour - il programma della Cuccarini chiude. Ma il vero motivo non è lo share : “Il mio disegno, se ce n’è uno, è… far confluire le diversità all’interno di un unico disegno per trarne qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe che ci fosse una dimensione culturale il più possibile complessa, con Grandi diversità al suo interno ma anche con una Grande omogeneità rispetto agli obiettivi, nell’essere squadra e nel reinventarsi questa rete”. Teresa De Santis, direttore di Rai 1, interrogata a febbraio su come ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Barbara : il vero motivo delle loro liti - Trono Over - : Ida Platano si prepara ad una nuova edizione di Uomini e Donne. TrOverà l'amore? Intanto Barbara De Santi torna a parlare di Gemma