Il Segreto trame 12 e 13 ottobre | Guerrero va via dalla città

Il Segreto trame : Matias e Maria feriti gravemente - Fernando rimane vedovo alle sue nozze : Un tragico colpo di scena si abbatterà sulle vicende ambientate a Puente Viejo. Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda prossimamente su Canale 5, si soffermano sulle nozze di Fernando Mesia e Maria Elena Casado De Brey che si tingeranno di rosso. Se il figlio di Olmo rimarrà vedovo, Maria e Matias Castaneda rimarranno gravemente feriti nell'esplosione di una bomba. Il Segreto: Fernando e Maria Elena decidono di sposarsi Nuova ...

Il Segreto - trame dal 14 ottobre : Severo e Carmelo si scontrano - il paese mormora su Lola : Il Segreto, anticipazioni ricche di imperdibili colpi di scena per tutti gli appassionati della telenovela di Aurora Guerra. Le puntate in onda su Canale 5 da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019, svelano che Antolina si darà alla fuga da Puente Viejo dopo che suo marito la metterà faccia a faccia con Juanote, l'uomo che la mise incinta. Invece, Elsa Laguna e Isaac Guerrero si metteranno insieme dopo aver sbugiardato la Ramos mentre Maria ...

Il Segreto - trame dal 13 al 20 ottobre : faccia a faccia tra la Ramos ed il suo amante : Il Segreto, spoiler settimanali dei nuovi episodi trasmessi sulle reti Mediaset dal 13 al 20 ottobre. Gli spettatori italiani assisteranno ad incredibili colpi di scena che coinvolgeranno soprattutto Isaac, Juanote ed Antolina. Il Segreto, spoiler settimanali: Isaac troverà Juanote Il Guerrero andrà via da Puente Viejo. La sua intenzione sarà quella di trovare Juanote, coinvolto nel tradimento per effetto di cui Antolina è poi rimasta incinta. ...

Il Segreto trame al 19 ottobre : la moglie di Isaac fugge - Maria ingannata da Francisca : Continuano a non mancare di certo momenti di suspense nella soap Il Segreto. Negli episodi italiani della prossima settimana, Antolina Ramos non appena Juanote, l’uomo da cui si fece mettere incinta per sposare Isaac Guerrero, farà cadere la sua maschera, si darà alla fuga. Maria Castaneda invece verrà ingannata da Francisca. La moglie di Raimundo farà recapitare alla sua figlioccia una falsa missiva proveniente da Cuba scritta da Roberto ...

IL Segreto dal 13 al 19 ottobre 2019 - anticipazioni e trame : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: Isaac lascia Puente Viejo in cerca di Juanote, l’uomo che ha messo incinta Antolina. L’intento del Guerrero è quello di smascherare la moglie. Maria riceve un falso telegramma di Roberto, in cui l’uomo le dice addio. Julieta e Saul, intanto, fanno sapere di essere arrivati a Roma. Antolina e il dottor Zabaleta discutono di fronte a ...

Il Segreto trame dal 7 al 13 ottobre 2019 : Saul e Julieta dicono addio a Puente Viejo : Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di ottobre vedono l'uscita di scena di Saul e Julieta. Intanto Isaac è finalmente riuscito a smascherare Antolina.

Il Segreto - trame 8 e 9 ottobre : Guerrero apprende che la sua donna è incinta di un altro : Gli appuntamenti de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 martedì 8 e mercoledì 9 ottobre rivelano che il dottor Zabaleta darà a Isaac dei documenti importantissimi in merito alla gravidanza di sua moglie, attraverso i quali emergerà una verità inaspettata. La donna, infatti, non è affatto incinta da prima del matrimonio. La sua gravidanza va avanti da non oltre dodici settimane. Dopo aver appreso tale notizia, Guerrero si recherà da sua ...

Il Segreto - trame iberiche 7-11 ottobre : Marcela eviterà lo scontro tra Tomas e Matias : Da quest'oggi fino a venerdì 11 ottobre andranno in onda sul canale spagnolo Antena 3 nuove puntate della soap opera iberica Il Segreto. Secondo gli ultimi spoiler si assisterà ad altri colpi di scena in questi nuovi episodi. In particolare, Donna Francisca consiglierà a sua cugina di usare le maniere forti con i minatori. Ma non è tutto, perché Marcela sederà uno scontro tra suo marito e il suo amante. Spoiler Il Segreto: Donna Francisca ...

Il Segreto trame spagnole : Marcela apprende che Matias è armato - Francisca vuole Raimundo : Si rinnova l’appuntamento dedicato all’appassionante telenovela iberica Il Segreto. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, annunciano che Marcela Del Molino dopo aver sospettato sempre di più del marito Matias Castaneda per averlo visto molto cambiato, farà una scoperta terribile. La madre di Camelia troverà nella valigia del consorte un’arma da fuoco. Purtroppo il figlio di Emilia e Alfonso non avrà ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina muore - la Laguna sposa Isaac e perdona Alvaro : In arrivo il lieto fine per una delle coppie de Il Segreto, la serie televisiva di origini spagnole. I personaggi in questione sono Isaac Guerrero ed Elsa Laguna che ritroveranno la felicità perduta scambiandosi i voti nuziali. Prima di arrivare all’altare, il carpentiere e la sorella del defunto Jesus faranno i conti con la malvagia Antolina Ramos. Quest’ultima, dopo aver fatto il possibile per eliminare la sua rivale in amore, morirà sotto lo ...

Il Segreto - trame 6-12 ottobre : la Ramos verrà smascherata : Il Segreto è attualmente una delle soap opera di maggior successo su Canale 5 e Rete 4, assieme ad “Una Vita”. Di puntata in puntata, i risvolti di trama continuano ad appassionare milioni di telespettatori. Secondo le anticipazioni, nelle puntate in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre assisteremo alla fine del matrimonio tra Isaac e Antolina. Il Segreto, spoiler settimanali: sergente Ciufentes incredulo di fronte alla dichiarazione di ...

Il Segreto - trame : Severo decide di vendicarsi di Francisca con l’esplosione di una bomba : Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo. La moglie di Raimundo ...

Il Segreto - trame settimana dal 6 ottobre : Antolina ed Elsa litigano in maniera accesa : Le anticipazioni de Il Segreto, per quel che riguarda le puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Alvaro Fernandez confiderà a Isaac Guerrero tutta la verità sulla gravidanza di Antolina mentre Severo andrà in rovina economica. Infine, i telespettatori della soap opera scopriranno che Saul Ortega e Julieta Uriarte sono arrivati sani e salvi a Roma dopo la loro fuga da ...

Il Segreto trame al 12 ottobre : l'Ortega e Julieta vanno a Roma - il Santacruz in rovina : Le trame de Il Segreto relative alle puntate che gli affezionati assisteranno da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5 si soffermano sulla partenza di Saul Ortega e Julieta Uriarte e la bancarotta di Severo Santacruz. Nel dettaglio, Antolina insulterà Elsa davanti a tutti gli abitanti del borgo iberico riuniti in piazza mentre Alvaro racconterà ad Isaac la verità sulla finta gravidanza della moglie. Dall'altro canto, ...