Il Segreto anticipazioni | MATIAS rischierà di morire

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 18 ottobre : Isaac annulla il matrimonio e torna da Elsa : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5, a partire da sabato 12 ottobre. Appuntamenti che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena, durante i quali verrà data grande attenzione soprattutto ad Isaac, che deciderà di indagare per scoprire tutta la verità su Antolina e quello che verrà fuori lo aiuterà a capire che in ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019: Elsa e Isaac intendono fare delle ricerche per capire chi sia il vero padre del figlio che Antolina aveva avuto in grembo… Adela viene denunciata per i suoi metodi pedagogici, che vengono considerati troppo liberali… Isaac è impaziente di passare il resto della sua vita con Elsa… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Il Segreto anticipazioni 10 ottobre 2019 : Isaac trova l'amate di Antolina : Isaac ed Elsa si mettono alla ricerca dell'amante di Antolinae lo trovano in un paesino non troppo lontano da Puente Viejo. Il giovane si chiama Juanote ed è molto malato.

Il Segreto anticipazioni al 19 ottobre : Juanote è l'amante e padre del bambino di Antolina : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola de Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da domenica 13 ottobre e sabato 19 ottobre verrà svelato che Juanote è l'amante di Antolina. Quest'ultimo è ovviamente anche il padre del bambino che la Ramos aspettava. Inoltre, Donna Francisca Montenegro interverrà per difendere Adela da tutti quelli che non accettano i suoi metodi di insegnamento. L'appuntamento con le nuove puntate è ...

Anticipazioni Il Segreto - arriva Saturna : “Darò vita a un triangolo” : Il Segreto Anticipazioni: arriva Saturna interpretata da Amanda Marugan Il Segreto, la soap spagnola sbarcata in Italia da qualche anno ormai, continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Non solo intrighi, inganni, vendette, omicidi e amori tormentati ma anche risate e siparietti divertenti. Nelle prossime puntate de Il Segreto arriverà un nuovo personaggio: la pescivendola Saturna interpretata da Amanda Marugan. Come raccontato ...

Anticipazioni Il Segreto : la Laguna lascia Isaac per non farlo soffrire : La felicità avrà breve durata per Elsa e Isaac nelle prossime puntate de Il Segreto. Dopo avere scoperto le menzogne di Antolina, il Guerrero riuscirà a liberarsi di lei anche se la sua lontananza da Puente Viejo sarà di breve durata. L'ex ancella si presenterà nella casa coniugale, facendo in modo che Elsa venga accusata di adulterio, dato che nel frattempo si trasferirà a vivere con Isaac (a tutti gli effetti ancora sposato con Antolina). La ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : lo sciopero non è realmente finito per Huertas : Nelle prossime puntate della soap opera il segreto che andranno in onda in Spagna fino all'11 ottobre ci saranno tantissime novità. In particolare, Ignacio non sarà più interessato dal risultato della revisione: la sua famiglia ha già sofferto molto per il suo esilio a Puente Viejo. Mentre Urrutia e Don Ignacio penseranno che la fine dello sciopero rinvierà soltanto i problemi ma non li risolverà del tutto. Proprio per questo motivo, i due ...

Il Segreto anticipazioni : Elsa lascia il Guerrero dopo l'uscita dal carcere : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ambientata a Puente Viejo in onda da oltre sei anni in Italia. Le anticipazioni delle puntate, che gli affezionati potranno vedere nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Elsa Laguna, la quale prenderà una decisione che lascerà spiazzati Isaac Guerrero e Consuelo. Nel dettaglio, la figlia di Amancio deciderà di porre fine alla storia d'amore con il falegname ...

Il Segreto - anticipazioni 9 e 10 ottobre : Elsa e Isaac si alleano contro la Ramos : Il Segreto, anticipazioni ricche di imperdibili novità per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna stipuleranno un'alleanza per smascherare una volta per tutte Antolina Ramos, la quale respingerà con forza le accuse di aver finto sulla sua gravidanza. Don Berengario, invece, chiederà a Prudencio di aiutare Severo Santacruz. Il Segreto, puntata 9 ottobre: Isaac ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA lascia ISAAC - ecco perché : Doppio colpo di scena nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo già anticipato, ELSA Laguna (Alejandra Meco) sarà infatti costretta a trascorrere un periodo in carcere quando la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) la denuncerà alle autorità con l’accusa di adulterio. Tutto ciò avverrà nel momento in cui l’ex signorina deciderà di andare a convivere con l’amato ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami). Il Segreto, ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Lola offre il suo corpo a Prudencio per ripagare il debito : Lola non ha i soldi da restituire a Prudencio e disperata, si offre di ripagare il debito con il suo corpo.

Il Segreto anticipazioni 9 ottobre 2019 : Isaac ripudia e svergogna Antolina! : Isaac si presenta a casa con i referti medici del dottor Zabaleta. Con i documenti in mano, sbugiarda e svergogna Antolina.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 14-20 ottobre 2019 : Il Dramma di Severo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019: Adela rischia il linciaggio! Severo in povertà! Isaac lascia Antolina, ma… Anticipazioni Il Segreto: Severo, sul lastrico, chiederà un prestito a Prudencio che, a causa di Francisca, sarà restio a concederglielo! Nel frattempo, Adela riceverà una lettera che la preoccuperà, mentre Maria deciderà di restare alla Casona! Isaac metterà Antolina alle strette: ha ...

Il Segreto : ecco chi muore alle nozze di FERNANDO e MARIA ELENA - anticipazioni : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, i telespettatori avranno modo di assistere ad un matrimonio decisamente insolito e dalle nefaste conseguenze; come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) ritornerà infatti improvvisamente a Puente Viejo e annuncerà ai conoscenti di essersi fidanzato con MARIA ELENA Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon), una giovane ereditiera innamoratissima di ...