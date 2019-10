Il Segreto | anticipazioni | ELSA è molto malata | ecco a chi lo dirà

Il Segreto/ Anticipazioni 11 e 10 ottobre : Isaac smaschera Antolina : Il Segreto, Anticipazioni 11 e 10 ottobre 2019, su Canale 5. Isaac affronta Antolina, ma la ragazza mente ancora. Con l'aiuto di Elsa, scopre l'amante...

Il Segreto - anticipazioni 11 e 12 ottobre : la moglie di Carmelo sequestrata dai sovversivi : Nuovi colpi di scena in arrivato per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate de Il Segreto di venerdì 11 e sabato 12 ottobre, vedremo Adela in grande difficoltà. La moglie di Carmelo, infatti, verrà presa di mira da un gruppo di sovversivi. Francisca Montenegro, invece farà un'importante offerta a Maria, generando il suo sdegno. Il Segreto, spoiler 11 ottobre: la moglie di Carmelo denunciata Le anticipazioni de Il Segreto di ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Severo in bancarotta - dietro c'è lo zampino di Francisca! : Severo chiede un prestito a Prudencio, ma il poverino non immagina che per colpa di Francisca non solo non riuscirà a ripagare il suo debito, ma sarà costretto a dichiarare la bancarotta.

Il Segreto anticipazioni 11 ottobre 2019 : Isaac torna da Elsa ma la Laguna lo ama ancora? : Isaac può finalmente lasciare Antolina ma Elsa lo rivorrà nella sua vita, dopo tutto il male che ha subito?

Il Segreto anticipazioni : Matias accetta di subire un difficile intervento all'occhio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo. Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria Le conseguenze dell'attentato alle nozze di ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : torna una grande nemica di Francisca : anticipazioni spagnole Il Segreto, torna una nemica di Donna Francisca pronta a vendicarsi Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di grande nemica di Donna Francisca, ovvero zia Eulalia Castro. Per chi non ricordasse, si tratta della zia del defunto marito della Montenegro, Salvador. Le due donne non sono mai andate d’accordo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: torna una grande nemica di ...

Il Segreto anticipazioni : MARIA paralitica - non potrà più camminare! : La bomba che manderà in rovina il matrimonio tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e MARIA Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) darà inizio a diverse storyline della telenovela Il Segreto. Come abbiamo segnalato in precedenza, in seguito alla deflagrazione dell’ordigno perderanno la vita la neo-sposa ed altre tre persone, mentre le condizioni di salute di Matias (Ivan Montes) e MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) appariranno fin da ...

Il Segreto anticipazioni 10 ottobre 2019 : Ecco chi è l'amante di Antolina : Isaac ed Elsa si mettono alla ricerca dell'amante di Antolina e lo trovano in un paesino non troppo lontano da Puente Viejo. Il giovane si chiama Juanote ed è molto malato.

Anticipazioni Il Segreto : Maria Elena morirà nel giorno delle nozze con il Mesia : L'assenza di Fernando Mesia non sarà destinata a durare a lungo nelle puntate italiane de Il Segreto. Il terribile individuo riapparirà improvvisamente a Puente Viejo, trovandosi faccia a faccia con Maria nella piazza del paese. Fin da subito apparirà una persona diversa, ben più gentile e affabile, ma soprattutto non sarà solo in questa sua nuova apparizione: l'uomo avrà al suo fianco la ricca ereditiera Maria Elena Casado de Brey, che non ...

Il Segreto anticipazioni : MATIAS rischierà di morire : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, il matrimonio tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) terminerà in tragedia: come abbiamo accennato nei nostri post precedenti sull’argomento, una bomba esploderà nel corso del banchetto nuziale e causerà la morte di quattro persone, tra cui anche la novella sposa. Tra i feriti ci saranno inoltre i due fratelli Castañeda, MATIAS (Ivan Montes) e ...

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 18 ottobre : Isaac annulla il matrimonio e torna da Elsa : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5, a partire da sabato 12 ottobre. Appuntamenti che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena, durante i quali verrà data grande attenzione soprattutto ad Isaac, che deciderà di indagare per scoprire tutta la verità su Antolina e quello che verrà fuori lo aiuterà a capire che in ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019: Elsa e Isaac intendono fare delle ricerche per capire chi sia il vero padre del figlio che Antolina aveva avuto in grembo… Adela viene denunciata per i suoi metodi pedagogici, che vengono considerati troppo liberali… Isaac è impaziente di passare il resto della sua vita con Elsa… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Il Segreto anticipazioni 10 ottobre 2019 : Isaac trova l'amate di Antolina : Isaac ed Elsa si mettono alla ricerca dell'amante di Antolinae lo trovano in un paesino non troppo lontano da Puente Viejo. Il giovane si chiama Juanote ed è molto malato.

Il Segreto anticipazioni al 19 ottobre : Juanote è l'amante e padre del bambino di Antolina : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola de Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da domenica 13 ottobre e sabato 19 ottobre verrà svelato che Juanote è l'amante di Antolina. Quest'ultimo è ovviamente anche il padre del bambino che la Ramos aspettava. Inoltre, Donna Francisca Montenegro interverrà per difendere Adela da tutti quelli che non accettano i suoi metodi di insegnamento. L'appuntamento con le nuove puntate è ...