Il Parlamento Europeo ha dato parere contrario alla candidatura di Sylvie Goulard a

Gentiloni commissario affari economici - ok del Parlamento Europeo : Ok della commissione Econ del Parlamento Europeo a Paolo Gentiloni commissario degli affari economici. Secondo fonti europee, l'audizione di Gentiloni si sarebbe svolta in mattinata e il...

Ue - Carola Rackete al Parlamento Europeo : “Dove eravate quando ho chiesto aiuto? Governi hanno alzato muri - nella culla dei diritti umani” : Dopo l’episodio della Seawatch3 “ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?” Lo ha dichiarato Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3 all’audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. ” È stato una vergogna notare questo atteggiamento dall’Europa, la culla dei diritti umani. Nonostante il ...

Ue - Gentiloni in audizione al Parlamento europeo. Segui la diretta tv : Al via stamattina alle 9:00 l’audizione del commissario designato per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, che verrà interrogato oggi a Bruxelles dagli eurodeputati della commissione competenti. La sessione durerà circa tre ore, durante le quali Gentiloni farà una dichiarazione di apertura e risponderà alle domande degli eurodeputati L'articolo Ue, Gentiloni in audizione al Parlamento europeo. Segui la diretta tv proviene da Il Fatto ...

Paolo Gentiloni in audizione al Parlamento Europeo : "Mi concentrerò sulla riduzione dei debiti alti" : “Nell’applicare le nostre regole,mi concentrerò sulla riduzione del debito pubblico come qualcuno a cui sta profondamente a cuore l’impatto potenzialmente destabilizzante del debito alto quando l’economia va male”: lo ha detto il commissario designato agli Affari economici Paolo Gentiloni nell’audizione al Parlamento Ue, precisando che si occuperà anche “di un uso adeguato dello spazio di ...

Il Parlamento Europeo ha confermato che non appoggerà le candidature di due commissari europei : La commissione Giustizia del Parlamento Europeo ha confermato che non appoggerà le candidature di due commissari europei indicati da Ursula von der Leyen, cioè la romena Rovana Plumb e l’ungherese László Trócsányi. Le candidature di Plumb e Trócsányi erano già state respinte in

Maltempo : 277 milioni all’Italia dal Parlamento Europeo : In seguito agli eventi meteo estremi che lo scorso anno hanno colpito Italia, Austria e Romania, il Parlamento Europeo ha approvato uno stanziamento di oltre 293 milioni di euro in aiuti dal Fondo di solidarietà Ue. Gran parte dello stanziamento, 277 milioni, è destinato al nostro Paese, e i fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione nelle regioni colpite. Nell’autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane sono state ...

Bce - Lagarde è la nuova presidente : via libera dal Parlamento europeo. M5s si astiene : Christine Lagarde è la nuova presidente della Banca centrale europea e il primo novembre succederà a Mario Draghi. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato la sua nomina, con voto a scrutinio segreto: i sì sono stati 394, 206 i contrari, 49 le astensioni. Gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle avevano annunciato l’astensione, confermando le perplessità ed il voto già espresso in commissione Econ (commissione per i problemi ...

L’eurodeputata del PD Irene Tinagli è stata eletta presidente della commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo : Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, è stata eletta presidente della commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, incarico precedentemente occupato dall’attuale ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri. La commissione, chiamata in gergo come ECON, è una delle più importanti tra

Mahmood canterà al Parlamento Europeo - nuova pioggia di commenti ignoranti : “Sei un finto italiano” : Mahmood canterà al Parlamento Europeo ma non a tutti è gradita la sua presenza come rappresentante dell'Italia a Strasburgo. Il giovane artista milanese è infatti rimasto travolto da una serie di commenti beceri, nei quali veniva definito come un finto italiano. L'entusiasmo di Mahmood, che non sarà intaccato dall'ennesima ondata di ingiusti insulti sul web, non si è ancora placato. Alessandro Mahmoud ne dà l'annuncio ufficiale sui suoi ...

Al Parlamento Europeo il M5S sta cercando di unirsi ai Verdi : Dopo aver respinto la proposta per anni, il principale partito ambientalista Europeo si è detto disposto ad accoglierli

Concorsi Corte Suprema di Cassazione - Parlamento Europeo e Mef : cv entro settembre : Al momento la Corte Suprema di Cassazione, il Parlamento Europeo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno divulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti profili altamente preparati come i laureati in giurisprudenza, gli uscieri parlamentari e i dirigenti, da immettere nei propri organismi situati sul territorio italiano. Bandi di Concorso a settembre È in corso una selezione per 60 tirocini formativi ...