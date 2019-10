Il nuovo trailer di Supernatural 15 tra grandi ritorni e violenza a poche ore dal

Call of Duty : Modern Warfare ci presenta la modalità Special Ops con un nuovo trailer : Call of Duty: Modern Warfare è pronto a lanciare la nuova modalità Special Ops, modalità di gioco rinnovata con una serie di intuizioni a rendere l'esperienza di gioco ancora più "espansiva" ed "interconnessa".Come possiamo vedere, in Special Ops dovremo eseguire una serie di missioni con i nostri compagni squadra, per un totale di quattro giocatori, con lo scopo finale di avanzare nella quest generale. Potremo inoltre guidare veicoli tra cui ...

The Walking Dead rinnovato - il ritorno di Lauren Cohan - il trailer del nuovo spinoff – NY Comic Con : Universo The Walking Dead: rinnovata la serie madre in cui tornerà Laruren Cohan. trailer e nuovi dettagli dal nuovo spinoff “teen”, e nuovi dettagli sui film. New York Comic Con Il New York Comic Con è stato terreno di notizie per The Walking Dead e il suo infinito universo che è in fase di definizione su AMC. La prima notizie che arriva dall’importante rassegna newyorkese è che AMC ha rinnovato The Walking Dead, annuncio che ...

Iron Man VR ha una data di uscita e un nuovo adrenalinico story trailer : Abbiamo finalmente una data di uscita per Iron Man VR, l'atteso titolo in realtà virtuale che ci permetterà di vestire l'armatura di Tony Stark, calandoci nei suoi panni come mai abbiamo potuto fare fino ad ora.Come possiamo vedere la data di lancio è stata comunicata in via ufficiale assieme ad un nuovissimo story trailer del gioco pubblicato in rete e che vi riportiamo qui di seguito.Le voci di corridoio che si rincorrevano nei giorni scorsi ...

Ms. Marvel è un personaggio chiave di Marvel's Avengers e il nuovo trailer ce lo dimostra : Ms. Marvel farà parte del roster di Marvel's Avengers, titolo dedicato agli amati eroi Marvel realizzato da Square Enix.Come possiamo vedere, nel gioco potremo controllare personaggi come Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America) e Natasha Romanoff (Vedova Nera), per fare alcuni esempi, e come se non bastasse ci saranno personaggi anche meno noti ma non per questo meno amati dagli appassionati. In questo particolare caso stiamo ...

Un nuovo trailer disponibile per Grid : Momenti mozzafiato e corse incredibili sono al centro del trailer di lancio di Grid, attesissimo gioco di corse a motori in arrivo sul mercato.Codemasters ha infatti annunciato il ritorno della serie Grid, con un nuovo capitolo, il quarto per la precisione, per PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà il 13 settembre 2019 per tutte le piattaforme, vediamo dunque qui di seguito il trailer di lancio:Vivi l'atmosfera e l'entusiasmo degli sport ...

His Dark Materials - ecco il nuovo trailer della nuova serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Dopo mesi di anticipazioni, arriva finalmente il primo trailer completo di His Dark Materials, la serie tv che Bbc e Hbo hanno tratto dalla saga letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Dalla trilogia fantasy era già tratto il poco fortunato film del 2007 La bussola d’ora, ma ora questo nuovo adattamento promette di raccontare la stessa storia con un cast e un respiro completamente ...

Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie annuncia la grande guerra tra effetti speciali e sentimenti : Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie non fa che aumentare l'hype dei fan che attendono con ansia di vedere e commentare la trasposizione televisiva di un bestseller che già in passato ha fatto flop in versione film. La grande guerra è dietro l'angolo e il video, lungo quasi tre minuti, non fa altro che rimarcare l'arrivo di questo scontro ma svelando anche quelle che potrebbero essere le fazioni in lotta e qual è la posta in ...

Death Stranding si mostra in un nuovo trailer che conferma il doppiaggio italiano? : In queste ore l'account YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Death Stranding. Questa volta non assistiamo ad un nuovo gameplay o ad un filmato musicale, ma sicuramente questa notizia farà piacere a tutti i giocatori nostrani.La particolarità infatti è che nel video Sam Bridges parla italiano, lasciando così supporre fortemente che anche il gioco sarà interamente doppiato nella nostra lingua.Attualmente non c'è ...

The Surge 2 – nuovo trailer con i consigli per sopravvivere a Jericho City! : Il Nuovo Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive è disponibile da una settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC, e i giocatori hanno già intrapreso la loro avventura nelle profondità di Jericho City. Utilizzando il caratteristico sistema di puntamento agli arti di The Surge 2, i giocatori dovranno fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e rubargli l’equipaggiamento, riutilizzandolo a loro ...

«1917» - il trailer del nuovo film di guerra di Sam Mendes : Sgranate bene gli occhi e preparatevi a tremare per la paura e l'emozione. Con 1917, dopo un anno di super storie di supereroi (e super cattivi) ritmato da musical ultrapop, sta per tornare il grande cinema di guerra. Il bagno di sangue della Prima guerra Mondiale, la corsa di due soldati giovanissimi per evitare l'ennesimo massacro, un cast stellare a sostenerne il racconto. Questi sono i tre punti forti sulla carta di 1917, che per completare ...

Il nuovo trailer di Indivisible ci porta alla scoperta del combattimento del nuovo titolo dei creatori di Skullgirls : Il publisher internazionale 505 Games e gli sviluppatori di Lab Zero Games sono lieti di annunciare la disponibilità di un nuovo trailer di Indivisible che mostra le meccaniche di combattimento e le coloratissime ambientazioni di questo interessante progetto. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Il trailer è impreziosito dalle musiche di Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Koudelka) e dalle clip disegnate da Studio Trigger (Kill La Kill) e ...

Il nuovo trailer di The Flash 6 annuncia la crisi imminente e mostra Tom Wells in versione villain? : L'8 ottobre si avvicina a grandi passi e con esso anche The Flash 6 che, proprio in queste ore, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer. La serie con Grant Gustin si prepara ad affrontare le conseguenze del finale della quinta stagione ma non ci sarà molto tempo per le lacrime per la crisi è vicina e la scomparsa di Barry anticiperà di cinque anni: "Qual è la prima cosa che faremo per fermare tutto questo?" - chiede Iris - mentre suo marito ...

Star Wars Jedi : Fallen Order in un nuovo spettacolare e imperdibile trailer : Oggi durante la diretta dell'anteprima del Triple Force Friday Cameron Monaghan, che nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order impersona il giovane Padawan Cal Kestis, ha svelato l'edizione bundle per Xbox One, la special figure ufficiale Hasbro e la Funko POP! che ritraggono il protagonista del titolo.Ma ha anche rivelato il nuovissimo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order. Il trailer permette al giocatore di dare uno sguardo Uno ...

