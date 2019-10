Il Giappone aspetta il tifone Hagibis Cancellata la sfida Italrugby-All Blacks Formula

Fonte : lastampa

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sabato il passaggio dell’uragano di categoria 5: annullata per motivi di sicurezza anche Inghilterra-Francia. Gp a Suzuka, allarme in vista delle qualifiche. Leclerc: se arriva non potremo guidare

