Il figlio di Galliani si scaglia contro la dirigenza del Milan

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Duro attacco indirizzato ai dirigenti delda parte di Gianlucadello storico ad rossonero Adriano. Attraverso il suo profilo Linkedin, l’uomo ha accusato l’attuale società, rea – a suo dire – di non assumersi le proprie responsabilità e, anzi, di scaricare tutte le colpe sugli allenatori e i giocatori. Queste le parole contenute nel post dijr, accompagnata dalla foto di Marco Giampaolo, che testimonierebbe come – secondo l’imprenditore – le colpe non siano esclusivametne in capo all’ex allenatore rossonero: “Dirigenti con un monte salariale che rappresenta un unicum nella storia del calcio mondiale che scaricano sempre le responsabilità sugli allenatori e i giocatori senza esporsi…”. L'articolo Ildisiladelproviene daWorld.it.

