Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto clima | le novità

DL Clima - c’è l’ok del Consiglio dei Ministri : approvato il decreto legge : Via libera del Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, al decreto legge Clima e al decreto legge sulla scuola che interviene sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. La riunione a Palazzo Chigi è ancora in corso. ”E’ il primo atto normativo del nuovo governo che inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il ...

Dl clima nel Consiglio dei Ministri : dai green corner agli ecobonus per i motorini : Un contributo da 5000 euro per gli esercenti che attrezzeranno degli spazi (green corner) per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi. Incentivo da 500 euro dovrà essere utilizzato per un abbonamento ai mezzi pubblici o per l’acquisto di una bicicletta. Arriva poi un buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e viene introdotto anche quello da 500 euro ...

Concorsi scuola : 60.000 assunzioni dal 2020 - decreto passa al Consiglio dei Ministri : In queste ore il Consiglio dei Ministri valuta il testo del decreto scuola che permetterà l’assunzione di 60mila unità. La maggior parte delle immissioni in ruolo riguarda i docenti, infatti per la scuola secondaria saranno avviati due Concorsi: quello ordinario con 24mila cattedre a disposizione per abilitati, laureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e per gli Itp; quello straordinario per i docenti con tre anni di ...

Il Decreto clima arriva domani al Consiglio dei ministri : tutte le novità : Sarà discusso domani in Consiglio dei ministri il testo finale del Decreto clima: ad annunciarlo è lo stesso ministro per l'Ambiente, Sergio Costa, che anticipa qualche novità contenute nell'ultima bozza: dagli incentivi per i prodotti sfusi (o alla spina) ai cambiamenti per l'eco-rottamazione per quanto rigurda i cittadini che risiedono nelle aree più inquinate del Paese e i fondi per gli eco-scuolabus.Continua a leggere

Milan-Inter - lo stadio dei desideri che il Consiglio comunale non vuole : Palazzo Marino diviso: contrari e indecisi sono più della metà. L’interesse pubblico verrà dichiarato dopo la metà del mese di ottobre

Si sono dimessi l’amministratore delegato e il Consiglio di amministrazione di AMA - l’azienda dei rifiuti di Roma : Si sono dimessi Paolo Longoni, amministratore delegato di AMA, l’azienda dei rifiuti di Roma, e gli altri due membri del Consiglio di amministrazione Luisa Melara e Massimo Ranieri. Secondo il quotidiano Romano il Tempo, la decisione è arrivata dopo che la sindaca di

Consiglio e Fondazione Nazionale dei Commercialisti - Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) : ultimi chiarimenti : Roma – Una panoramica degli aspetti principali della disciplina alla luce dei più recenti interventi di prassi resi dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e 20/E del 9 settembre 2019. Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): ultimi chiarimenti”. Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (di seguito, ISA) ...

Stromboli - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato d’emergenza” e l’INGV lancia l’allerta per nuove eruzioni : Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per Stromboli e Ginostra dopo le violente eruzioni che si sono verificate il 3 luglio e il 28 agosto causando anche un morto e danni anche a livello turistico per l’isola. Il prossimo passo sara’ la scelta di un Commissario che dovra’ essere nominato dalla Protezione Civile Nazionale. “Il commissario – dice il portavoce di alcuni abitanti di Ginostra ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato d’emergenza nazionale” per Siena e Arezzo : Il Consiglio dei Ministri oggi ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per l’evento meteorologico estremo che ha colpito il 27 luglio scorso le province di Arezzo e Siena. Già il 2 agosto il presidente Rossi aveva scritto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale evidenziando i caratteri di eccezionalità dell’evento e la rilevanza dei danni. Il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale permette di estendere e ...

Governo - alle 9.30 il Consiglio dei ministri : attesa la nomina dei sottosegretari : Ultimi cento metri per la nomina dei sottosegretari del Governo giallorosso. Le trattative tra M5S, Pd e Leu per la composizione della squadra sono andate avanti per tutta la notte e l’obiettivo è chiudere la partita in mattinata: per le 9.30, infatti, è previsto un Consiglio dei ministri, che, salvo intoppi, potrebbe essere risolutivo. Sui sottosegretari “si chiude adesso”, ha detto Federico D’Incà, ministro dei Rapporti con il ...

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - oggi Consiglio dei ministri alle 9.30 : È prevista per questa mattina alle 9.30 una riunione del consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi...

Catanzaro - il Consiglio dei ministri commissaria l’Azienda sanitaria provinciale : “Condizionata dalla ‘ndrangheta” : l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha fatto la fine di quella di Reggio Calabria: sciolta per infiltrazioni mafiose su richiesta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, come deliberato oggi dal consiglio dei ministri in seguito ad “accertati condizionamenti – è scritto nel comunicato – da parte delle organizzazioni criminali”. Oltre allo scioglimento per mafia, il governo ha disposto “il contestuale affidamento ...

Concorso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti : domande entro novembre : La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti ha indetto un Concorso di II grado, per titoli ed esami, per il conferimento di 40 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, tuttavia, l'Amministrazione ha il potere di assegnare non solo le posizioni messe a Concorso, ma anche quelle che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti decretati ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su