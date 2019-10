Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | vincono Gherdeina | Valpusteria e Vipiteno | Ritten si

Cech si dà all’Hockey su ghiaccio : debutterà in NIHL con i Guildford Phoenix : Petr Cech è stato per anni uno dei migliori portieri del mondo. Il ceco si è ritirato la scorsa estate. Ora per Cech inizia una nuova avventura. Da sempre appassionato di hockey su ghiaccio, Cech tenterà la carriera da portiere di questo sport. Per farlo ha scelto la seconda divisione inglese (NIHL) e debutterà con la maglia dei Guildford Phoenix già nel fine settimana. Nel 2006 Cech ha subito un infortunio al cranio che ne ha messo a ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano perde in casa dell’Innsbruck ai calci di rigore : Ottava giornata di EBEL 2019-2020 in archivio: nel torneo austriaco di Hockey su ghiaccio è arrivata un’altra sconfitta (la quinta) per Bolzano ai rigori in casa dell’Innsbruck dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Si è trattato del primo derby del Brennero della stagione, partita molto sentita ambo le parti con un gran numero di tifosi Foxes giunti alla Tirol Wasserkfraft Arena per sostenere la propria squadra nella trasferta ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Ritten vince il derby con Vipiteno - successi anche per Gherdeina e Asiago - perde ai rigori Cortina : Si sono disputate questa sera sette partite della quinta giornata di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Tra tutte la più importante è stata il derby italiano tra Ritten e Vipiteno, vinto dai padroni di casa con il punteggio di 6-3. successi importanti anche per Gherdeina sul campo del Lustenau per 2-0 e Asiago in casa del Kitzbuhel con il punteggio di 1-2, mentre Cortina è stata battuta dal Linz ai rigori dopo il 2-2 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Asiago cade a Salisburgo agli shoot-out : Un solo match in programma nella serata della Alps Hockey League 2019-2020 che, però, vedeva impegnato l’Asiago Hockey sul campo dei Red Bull Hockey Juniors. Per la formazione veneta arriva una sconfitta con molto amaro in bocca, vista la differente caratura rispetto ai rivali, agli shoot-out dopo un match concluso sullo 0-0 che porta a tre i ko stagionali, a fronte di altrettanti vittorie. Red Bull Hockey Juniors – Asiago Hockey 1-0 ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano rialza la testa e vince in scioltezza a Linz : Dopo due sconfitte consecutive, e quattro nelle prime cinque uscite, l’HCB Alto Adige Alperia Bolzano torna al successo in casa del Linz nel suo sesto match della Erste Bank EisHockey League 2019-2020. I ragazzi di coach Clayton Beddoes, quindi, muovono la classifica e provano a rilanciarsi in un avvio di campionato che, per il momento, non li ha visti certamente girare al massimo delle loro possibilità. EHC Black Wings Linz – HCB ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Vipiteno non si ferma più - rispondono Renon - Cortina e Val Pusteria : Giovedì sera davvero di rilievo per la Alps Hockey League 2019/2020. Il torneo trans-nazionale di Hockey ghiaccio prosegue con il suo programma, come Vipiteno, che vince il suo quinto match su altrettante uscite. Buone notizie per le nostre rappresentanti con le vittorie di Renon, Cortina e Val Pusteria per confermare l’ottimo inizio delle squadre italiane in questa stagione. Nell’unico derby, Fassa passa in casa di Gherdeina. I ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Vipiteno prosegue a suon di vittorie - rispondono Renon - Cortina e Asiago : Tutti in campo in questo sabato sera per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019/2020. Non sono mancate emozioni, reti e spettacolo nelle nove sfide disputate, con alcuni risultati di rilievo. Andiamo a vedere come si sono sviluppati gli incontri di questo turno. LE PARTITE DI QUESTA SERA HK SZ Olimpija Ljubljana – HC Gherdeina 4-3 dopo shoot-out: sloveni subito in vantaggio con il solito Koren al minuto 8:46, in un primo tempo da 14 ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : altro stop per Bolzano in casa contro il Vienna : Continua a faticare Bolzano nel torneo EBEL 2019-2020: le Foxes subiscono la quarta sconfitta (seconda in casa) per mano del Vienna che si impone al Palaonda con il risultato di 1-4. Dopo l’importante successo di venerdì scorso, 3-0 sul Klagenfurt, arriva la seconda battuta d’arresto consecutiva che contribuisce ad alimentare i dubbi che erano sorti sulla compagine italiana ad inizio campionato. CRONACA DELLA PARTITA Dopo un primo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Valpusteria vince a Salisburgo - Ritten cade in Slovenia - Asiago la spunta ai rigori : Giovedì di Alps League con tre partite in programma: nel torneo europeo vittoria importante di Valpusteria per 5-2 in casa del Salisburgo. Sconfitta di misura invece per Ritten (3-2) sul campo del Jesenice, in Slovenia, mentre Asiago vince ai rigori in trasferta contro il Klagenfurt dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. OLIMPIJA-Ritten 3-2 I campioni in carica sloveni iniziano a carburare dopo un avvio di campionato leggermente in sordina: il ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : vittoria solida di Bolzano in casa contro il Klagenfurt : Arriva la prima vittoria di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020: la formazione italiana ottiene il successo nella terza giornata in casa contro il Klagenfurt con il punteggio rotondo di 3-0. Il campionato per le Foxes non era partito al meglio con le pesanti sconfitte nelle due sfide iniziali rispettivamente per mano di Salisburgo e Villach, ma i tre punti ottenuti stasera, per giunta ai danni di un avversario ostico come la ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : Renon schianta Asiago - Vipiteno supera il Lustenau : Dopo il primo weekend di gare, la Alps Hockey League 2019/2020 è tornata sul ghiaccio questa sera con tre incontri. In due di questi erano impegnate squadre italiane e gol ed emozioni non sono certo mancati. Vipiteno supera il Lustenau per 3-2 e sale in testa alla classifica assieme ai Rittner Buam che sommergono per 10-5 l’Asiago. Nell’altro incontro l’EC KAC-2 passa a Salisburgo per 4-3 contro i Red Bull Juniors. I match ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Foxes demoliti in casa del Villach - avvio di stagione da dimenticare : Conclusa la seconda giornata di EBEL 2020, campionato austriaco di Hockey su ghiaccio. Bolzano, unica squadra italiana che partecipa alla competizione, subisce la seconda sconfitta stagionale in casa del Villach con il punteggio di 7-2. I ragazzi allenati da coach Clayton Beddoes, orfani dell’infortunato Angelo Miceli, erano già stati battuti nettamente all’esordio casalingo dal Salisburgo per 5-1. LA CRONACA DELLA PARTITA Gli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : successi per Vipiteno - Cortina e Ritten - cadono Valpusteria e Gherdeina - Asiago vince il derby con Fassa : Archiviata la prima giornata di Alps Hockey League 2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Si sono disputate questa sera ben nove partite con numerose squadre italiane coinvolte. Innanzitutto ci sono da segnalare i successi di Vipiteno, in casa del Vienna per 3-2, di Cortina, sul campo del Bregenzerwald con il punteggio di 7-2, e di Ritten, all’overtime sul Lustenau per 5-4. Sconfitte invece Valpusteria, 3-0 dal Feldkirch, e Gherdeina, ...