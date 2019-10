Halle, Steinmeier: "Giorno di vergogna"

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha promesso "tolleranza zero contro l' odio" in seguito all'attentato contro la sinagoga diin cui sono state uccise ieri due persone. Il presidente tedesco, Frank-Walter, parlando davanti alla sinagoga, ha detto: "Questo è undie infamia". E ha esortato a "proteggere la comunità ebraica" in Germania. "la storia ci ammonisce, il presente ci impegna". Serve "un fermo atteggiamento di solidarietà" nei confronti degli ebrei.(Di giovedì 10 ottobre 2019)