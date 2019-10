HALLE | ATTENTATO NEONAZISTA SINAGOGA Migranti e crisi hanno covato l' estremismo

Germania - l’attentato di HALLE va in diretta. Il killer : “Ebrei radice di tutti i mali” poi gli spari : l’attentatore della sinagoga di Halle, in Germania, ha filmato la sua azione per 35 minuti con una telecamera fissata sulla testa. Nel video, postato su un sito di videogame, l’uomo su presenta e vaneggia su problemi legati all’immigrazione di massa, poi si sente l’uomo che prima di aprire il fuoco urla: “La radice di tutti i problemi sono gli ebrei”. L'articolo Germania, l’attentato di Halle va in diretta. Il ...