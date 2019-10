Guido Baroni ricorda il fratello Alex Baroni da Caterina Balivo

Guido Baroni parla in tv del fratello Alex Baroni : Il fratello dell’indimenticabile cantante Alex Baroni Guido, è stato ospite di Caterina Balivo, con cui ha ripercorso gli ultimi drammatici momenti della vita del cantante: «Dopo l’incidente tantissime persone sono arrivate in ospedale. Ci volle l’aiuto di due amici corazzieri per mantenere l’ordine. In quei momenti, gli amici di Alex e Giorgia ci hanno confortato. Alex è morto dopo 25 giorni in ospedale». Occhi lucidi ...

Alex Baroni - il fratello Guido a Vieni da Me : “Ci volle l’aiuto di due amici corazzieri per tenere l’ordine in ospedale” : Momenti di grande commozione in studio a “Vieni da Me” durante l’intervista al fratello di Alex Baroni, il cantante morto dopo un terribile incidente. Guido Baroni ha ripercorso gli ultimi drammatici giorni, quando l’artista era ricoverato in ospedale: “Dopo l’incidente – ha raccontato – tantissime persone sono arrivate in ospedale. Ci volle l’aiuto di due amici corazzieri per mantenere ...