GUERRA TURCHIA-SIRIA ' Raid contro civili' | Erdogan minaccia Ue | già 60 mila sfollati

GUERRA in Siria - Di Maio convoca l'ambasciatore della Turchia : "Offensiva inaccettabile" : Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’Ambasciatore della Turchia in Italia

GUERRA TURCHIA SIRIA/ Almeno 15 morti - Ankara : 'Colpiti 181 obiettivi' : GUERRA TURCHIA-SIRIA: dopo i bombardamenti di ieri, le truppe di Ankara sono entrate in territorio nemico. Cellule Isis all'attacco al confine.

GUERRA TURCHIA - Di Maio in Aula martedì : 12.45 Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, come esponente del governo italiano, "chiede al governo turco di cessare immediatamente l'offensiva perché non è assolutamente accettabile che si utilizzi la forza e che si metta a repentaglio la vita del popolo siriano. L'unica strada possibile è quella dell'Onu". "Lunedì abbiamo il Consiglio dei ministri esteri europei e chiederemo all'Ue misure immediate sulla Turchia." Il ministro Di Maio ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Attenti alla "grande Turchia" che ha in mente Erdogan : Se l'operazione militare di Erdogan dovesse andare a buon fine, la Turchia amplierebbe i suoi confini fino alla conquista di Aleppo, Mosul e Kirkuk

È GUERRA - appello della società civile : "Stop armi italiane alla Turchia - lo prevede la legge" : Via all'offensiva nel nord della Siria. La legge 185 del 1990 impedisce di inviare armi a Paesi in stato di conflitto armato...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - GUERRA Turchia-Siria : 11 morti - 10 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 10 ottobre 2019: raid Turchia in Siria, 11 morti di cui 8 civili. Attentato neonazista in Germania.

I curdi possono costringere la Turchia in una GUERRA prolungata : A tre giorni dall’annuncio del presidente Trump di voler ritirare le forze militari statunitensi dalla Siria, delle successive parziali smentite e delle minacce dello stesso presidente in caso di eccessi da parte turca, i militari di Ankara hanno ufficialmente lanciato la propria operazione militare – nome in codice Sorgente di Pace – con l’intenzione di determinare inizialmente una fascia di sicurezza ampia oltre 400 ...

GUERRA TURCHIA-SIRIA : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

È iniziata la seconda GUERRA siriana : la Turchia attacca i curdi che sconfissero l'Isis : Si contano già morti tra i civili. Le milizie islamiche che si ribellarono ad Assad teste di ponte delle truppe regolari di...

Siria - iniziata la GUERRA con la Turchia. I caccia di Erdogan bombardano il confine - curdi in fuga : Sono iniziate le operazioni militari della Turchia nel nord-est della Siria contro le milizie curde. L'operazione, denominata Fonte di pace, secondo il presidente turco Recep Erdogan ha come obiettivo creare "una zona di sicurezza" per Ankara al riparo dai curdi Siriani. Nell'area, stando al governo

La Turchia si prepara alla GUERRA : il piano di Erdogan per spazzare via i Curdi : L’invasione della Turchia al nord della Siria è imminente. Quali sono gli obiettivi di Erdogan? Quali conseguenze avrà l’intervento militare in un’area già incandescente? I Curdi siriani, principale obiettivo del presidente turco, hanno già avvertito di essere pronti alla “guerra totale”. L’Onu si prepara al peggio. E in ballo ci sono anche migliaia di prigionieri dell’Isis.Continua a leggere