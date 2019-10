Guerra in Siria | Di Maio convoca l' ambasciatore della Turchia | Offensiva

Guerra in Siria - Di Maio convoca l'ambasciatore della Turchia : Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’Ambasciatore della Turchia in Italia

Il ricatto di Erdogan mette sotto scacco l'Europa sulla Guerra in Siria : La Turchia sarebbe pronta ad inviare 3,6 milioni di migranti in Europa in caso di critiche all'invasione della Siria...

Guerra TURCHIA SIRIA/ Almeno 15 morti - Ankara : 'Colpiti 181 obiettivi' : GUERRA TURCHIA-SIRIA: dopo i bombardamenti di ieri, le truppe di Ankara sono entrate in territorio nemico. Cellule Isis all'attacco al confine.

Siria - Donald Trump manda i curdi al macello : "Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale..." : "I curdi stanno combattendo per la loro Terra. Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia per esempio". Il presidente americano Donald Trump risponde così alle critiche ricevute dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine tra Siria e T

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi - Guerra Turchia-Siria : 11 morti - 10 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 10 ottobre 2019: raid Turchia in Siria, 11 morti di cui 8 civili. Attentato neonazista in Germania.

Guerra TURCHIA-SIRIA : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

È iniziata la seconda Guerra siriana : la Turchia attacca i curdi che sconfissero l'Isis : Si contano già morti tra i civili. Le milizie islamiche che si ribellarono ad Assad teste di ponte delle truppe regolari di...

Siria - iniziata la Guerra con la Turchia. I caccia di Erdogan bombardano il confine - curdi in fuga : Sono iniziate le operazioni militari della Turchia nel nord-est della Siria contro le milizie curde. L'operazione, denominata Fonte di pace, secondo il presidente turco Recep Erdogan ha come obiettivo creare "una zona di sicurezza" per Ankara al riparo dai curdi Siriani. Nell'area, stando al governo

È iniziata la seconda Guerra in Siria : la Turchia attacca i curdi che sconfissero l'Isis : Le milizie islamiche che si ribellarono ad Assad teste di ponte delle truppe regolari di Ankara. Erdogan vuole strappare ai...

Siria : Smeriglio (Pd) - ‘Guerra è minaccia a nostra sicurezza nazionale’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – ‘Le notizie che arrivano dal confine tra Turchia e Siria sono sempre più allarmanti: Erdogan sta preparando un’invasione militare che potrebbe trasformarsi in un massacro per la popolazione curda del Rojava. La comunità internazionale, l’Ue e l’Italia non possono restare indifferenti al dramma di un popolo cui, anzi, si deve riconoscenza per il grande contributo alla sconfitta ...

Siria - Trump annuncia e poi smentisce il ritiro delle truppe. Tra Guerra e pace (solo dei tweet) : Una volta c’erano i Valli d’Adriano, le Muraglie Cinesi, le linee Maginot, le Cortine di Ferro. Adesso, il confine tra guerra e pace, tra giusto e iniquo, può essere labile e sottile come un tweet: tra quello con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia il ritiro dalle truppe americane dalla Siria – perché è tempo di riportare a casa i ragazzi da quelle guerre “lontane e inutili” – e quello con cui, poche ore dopo, ...

Le protesi made in Italy stampate in 3D per i bambini mutilati dalla Guerra in Siria : All'Università di Damasco, in Siria, è stato aperto un laboratorio dove si producono protesi in 3D per i bambini mutilati di guerra. Un'iniziativa tutta italiana grazie alla donazione dell'associazione Amar Costruire Solidarietà Reggio Emilia, WASP e Arche 3D WASPHub Mantova. A raccontare una delle prime esperienze riuscite è il Massimo Moretti, Ceo di Wasp: "Il piccolo Siriano sembrava perplesso, forse non capiva bene cosa ...

Si chiamava Islam ed è l’ultima vittima della Guerra in Siria : il racconto struggente del papà : Si chiamava Islam al Sdair e aveva soltanto 6 anni. Nell’arco della sua breve vita, i suoi enormi occhi azzurri hanno sempre visto solo morte e distruzione. Fino a venerdì scorso, quando un colpo di artiglieria li ha spenti per sempre. La bimba è stata uccisa a Maaret al-Numan, nella provincia di Idlib. “Ogni notte mia figlia dormiva accanto a me – ha detto tra le lacrime il padre Mohammed – ora è sola. Ho passato tutta la notte accanto alla sua ...

Islam - 6 anni - ultima vittima in Siria : due occhi bellissimi che han visto solo Guerra e distruzione : Islam al Sdair, una bimba Siriana di 6 anni, non si era mai separata dalla sorella gemella, Rahim. Venerdì scorso è stata uccisa da un colpo di artiglieria nella sua casa a Maaret al-Numan, nella provincia nord-occidentale di Idlib. Per scappare dalla violenza, le famiglie di sfollati cercano riparo dove possono: in un autobus fuori uso o ricavando un giaciglio dentro una caverna. Intanto Assad ha firmato un’amnistia generale, un’ultima offerta ...