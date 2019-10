Fonte : quattroruote

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L'Nhtsa ha diramato un comunicato relativo aldi250.000BMW, Rolls-Royce e la Toyota Supra prodotti dal 2018 in poi per un aggiornamento del software relativo alla retrocamera. Dopo una serie, di verifiche è stato appurato che la maggior parte deivendutiStati Uniti da quell'anno in poi presentano una funzionalità potenzialmente pericolosa della retrocamera, resa obbligatoria da qualche tempo su tutti idi nuova commercializzazione.Modificate le regolazioni. Tramite l'infotainment è infatti possibile modificare contrasto e luminosità della retrocamera fino ad oscurare completamente l'immagine. Dal momento che questi settaggi vengono memorizzati, il rischio è che, al successivo utilizzo del veicolo, chi guida non possa utilizzare correttamente il dispositivo. Perciò ilha disposto un aggiornamento, a seguito del quale non sarà più ...

dinoadduci : Gruppo BMW - Richiamo per oltre 250.000 veicoli negli USA - Andrea_Monti1 : #M8GranCoupè ?? Gruppo Autostar ?? - magnanilorenzo2 : RT @Motoavventure: Riaprono le ISCRIZIONI per la Grecia in moto Aprile 2020 Dal 24 Aprile al 3 Maggio. Scheda viaggio/Richiesta PREVENTIVO… -