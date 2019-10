Grecia | titoli di Stato venduti a tasso negativo per la prima volta dopo la crisi del 2009

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) È la nazione più indebitata dell’area Euro, il grande malato d’Unione. Eppure la politica monetaria della Banca Centrale Europa finisce per trascinare in terrenoanche ididi Atene. Il Tesoro greco ha collocato 487,5 milioni di euro di bond a tre mesi a undel -0,02%. È ladalla grandedelche laassegna all’asta i propricon un rendimento. Il, come riferisce l’agenzia ellenica per la gestione del debito Pdma, cala a -0,02% da 0,1% dell’asta precedente. Si tratta di una netta inversione di tendenza per il membro più indebitato dell’area dell’Euro, che ècostretto ad accettare la più grande ristrutturazione obbligazionaria della storia nel marzo 2012, quando l’appartenenza dellaal blocco Ue è entrata in. Ora laè alle prese con un problema del tutto diverso: la ...

ferrariant : Grecia, rendimenti negativi (per la prima volta) per i titoli di Stato - francoisjr : RT @scenarieconomic: LA GRECIA EMETTE TITOLI CON INTERESSI NEGATIVI.. Merito del governo o della crisi? - CGiovannico : RT @scenarieconomic: LA GRECIA EMETTE TITOLI CON INTERESSI NEGATIVI.. Merito del governo o della crisi? -