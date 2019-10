GranPiemonte | Bernal si gode il successo | “è incredibile vincere in questa salita come ha

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il corridore del Team Ineos ha commentato la vittoria ottenuta al, la prima in Italia per il colombiano E’ nato nello stesso giorno di Marco Pantani, il 13 gennaio, adesso ha vinto anche sullache rese grande il Pirata. Egansi impone nella 103ª edizione del, dominando laverso il Santuario di Oropa, la stessa in cui nel 1999 il Pirata rimontò 19 avversari per andare a prendersi ildi tappa in quel Giro d’Italia. Lapresse Unche lascia senza parole il colombiano del Team Ineos, davvero in estasi dopo il traguardo: “sono contentissimo,indove ha vinto Pantani qualche anno fa è. Sono veramente contento. Non pensavamo di farla così la, abbiamo fatto un lavoro stupendo. Ho vinto io, ma èse avesse vinto tutta la squadra“.L'articolo, ...

