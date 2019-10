Grande Fratello | il principe Kiran Maccali finisce in carcere per violenza

Il “principe” indiano del Grande Fratello condannato per violenza sessuale - : Sandra Rondini Era soprannominato il "principe" nella casa del Grande Fratello del 2011. Adesso, dopo l'aggressione ai genitori adottivi e l'imputazione per resistenza a pubblico ufficiale, arriva la condanna a 2 anni e 2 mesi per stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata Ancora guai per Kiran Maccali, il noto “principe” dell’edizione 2011 de “Il Grande Fratello”. Il bergamasco di origini indiane, ormai ...

Grande Fratello Vip - Magalli ospite : vicino lo scontro con la Volpe - l’indiscrezione : Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, il sogno degli autori che potrebbe rivelarsi un colpaccio Se gli autori del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini riuscissero ad assicurarsi la presenza di Giancarlo Magalli in una delle puntate del reality show farebbero il primo colpaccio dell’edizione, visti i rapporti tra i due tutt’altro che idilliaci: recentemente […] L'articolo Grande Fratello Vip, Magalli ospite: vicino lo ...

Barbara Chiappini a Blogo : "Sono pronta a tornare in tv - ma che fatica. No a Temptation Island - sì a Ballando e Grande Fratello" : "Alcuni anni fa ho scelto consapevolmente di allontanarmi dalla tv, desideravo calarmi nel mio ruolo di mamma fino a fondo. Ho deciso di staccare la spina e di dedicarmi ai miei bambini. Ora vivo in campagna, lontano dalla città, con la mia famiglia, i miei due figli e i nostri animali. In questi anni sono stata tante volte ospite di Barbara d'Urso, raccontando il mio privato. Poi ho continuato a presentare serate, premi e convention. Ma ...

Katia Pedrotti del Grande Fratello cucina ‘così’ : sommersa di critiche : Tra gli ex protagonisti del Grande Fratello che hanno subito conquistato gli italiani e ancora oggi, dopo tanti anni, continuano a essere molto conosciuti e seguiti c’è anche Katia Pedrotti. La ricordate? Era il 2004 quando Katia entrava nella Casa più spiata d’Italia, dove ha poi incontrato quello che è il suo attuale marito, Ascanio Pacelli. Nessuno a quei tempi credeva nella loro relazione invece, oltre 20 anni dopo, i due sono ancora uniti e ...

Che fine ha fatto Danilo Aquino del Grande Fratello by D’Urso : Che fine ha fatto Danilo Aquino? Il giovane romano, protagonista del Grande Fratello 15 by Barbara D’Urso si è allontanato dalla tv e presto diventerà padre. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex gieffino che su Instagram ha postato una foto in cui abbraccia la fidanzata che sfoggia uno splendido pancione. Danilo non ha svelato il sesso del bimbo in arrivo, nè il mese di gravidanza della compagna, l’unica certezza è che è molto ...

Grande Fratello Vip slitta al 2020 - Canale 5 farà a meno dell’Isola dei Famosi? : Troppe edizioni vip ormai di tutto e forse per questo Canale 5 ha deciso bene di tirare una sorta di freno a meno annunciando che il Grande Fratello Vip slitterà al 2020. L'annuncio è ufficiale ed è arrivato tramite comunicato stampa della rete del Biscione ma svela che la motivazione è l'ottimo risultato ottenuto in questo inizio di stagione dal palinsesto così formato ovvero con la serata della domenica con Barbara d'Urso, quella del ...

Il Grande Fratello comanda rancore : Stanotte un barchino con a bordo una cinquantina di uomini, donne e bambini si è ribaltato a un miglio da Lampedusa. Ventidue si sono salvati, tredici donne sono affogate e otto bambini risultano dispersi. Ora, nessuno di noi ha idea di cosa si prova ad affogare, o a sentire la voce di nostro figlio che ci chiama dal buio; nessuno ha idea di cosa pensa un essere umano mentre muore a due miglia dal traguardo della sua vita. È un’atrocità che ...

Grande Fratello Vip rimandato ancora : problemi per Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip slitta ancora: Alfonso Signorini parte a febbraio 2020? Doveva andare in onda entro la fine di ottobre, ma i vertici Mediaset hanno deciso di spostare la nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini all’inizio del 2020. A colpire la motivazione presentata dal Biscione per giustificare lo spostamento, anche alla luce dei risultati d’ascolto superiori alle stime previste. In sintesi, il reality show ...

Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini : svelata la data d’inizio : Grande Fratello Vip rinviato: quando andrà in onda Alfonso Signorini La nuova edizione del Grande Fratello Vip è stata posticipata al 2020. La motivazione adottata dalla rete ammiraglia del Biscione è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alla prima serata hanno convinto i vertici a non sacrificare la quarta edizione del Grande Fratello Vip e, quindi, spostarlo più avanti nel palinsesto. Il portale Blogo ha svelato la data ...

Grande Fratello Vip 2020 data d’inizio svelata : le ultime anticipazioni : Grande Fratello Vip quando inizia? svelata la data, ecco le ultime anticipazioni sulla nuova edizione Quando inizia il Grande Fratello Vip? La nuova edizione è stata rimandata a inizio 2020: queste le anticipazioni degli ultimi giorni. Dopo le prime news, però, oggi sono trapelate ulteriori anticipazioni sulla data d’inizio. Non si dovrà attendere molto, gli […] L'articolo Grande Fratello Vip 2020 data d’inizio svelata: le ...

I retroscena di Blogo : Grande Fratello vip 2020 - ecco quando parte : E' di pochi giorni fa la decisione da parte di Mediaset di far slittare la data di partenza dell'edizione numero 4 del Grande fratello vip. La motivazione adotta dalla principale televisione commerciale italiana è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alle prime serata del gruppo con sede a Cologno Monzese, hanno convinto i vertici di questo società a non "sprecare" il Grande fratello vip in questo autunno ma a spostarlo più in ...

Grande Fratello Vip - Dagospia lancia una bomba su Wanda Nara : "Cos'ha nell'orecchio?" : Giuseppe Candela su Dagospia ha portato alla luce un “problema” su Wanda Nara. "Cosa c’è nell’orecchio sinistro di Wanda Nara? Sui social la moglie di Mauro Icardi ha postato due scatti e un video mentre è in studio, in onda e non, a Tiki Taka. A noi non è sfuggito uno strano auricolare visibile nel

Grande Fratello Vip - falsa partenza : la messa in onda slitta al 2020 : Brutte notizie per i fan del Grande Fratello Vip, una nota Mediaset ha comunicato il rinvio della messa in onda. Chi pregustava la staffetta tra Temptation Island Vip e GFVip resterà dunque a...