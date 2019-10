Gran Piemonte 2019 | Egan Bernal | “Una vittoria da ricordare Sulla salita dove vinse

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il primo trionfo sulle strade italiane, per lui che è adottato dal Bel Paese, non si scorda mai.oggi si è portato a casa iltrionfando sull’ascesa finale di Oropa. Il vincitore del Tour de France ha dato spettacolo e non può che essere entusiasta di questo successo, come ha dimostrato nel post gara. Le sue parole: “Sono contentissimo. Non ci credo ancora di aver vinto qui,Pantani, il mio idolo. È incredibile, salivo e pensavo a lui, al momento in cui aveva avuto il problema con la catena. Oropa è unamitica, io volevo vincere qui, oggi. Al Lombardia penserò sabato”. Prosegue: “Ho rivisto i ragazzi con cui ho condiviso tanto tempo e bei momenti, quando abitavo a dieci chilometri da qui. Per me correre qui è stato un po’ come correre a casa ed è bello che sia qui che è arrivato il mio primo trionfo in Italia. Questa ...

