Governo proroga l' ecobonus e scongela la digital tax M5S | stretta sui grandi evasori

Alitalia - intesa su proroga cassa integrazione per 1.075 dipendenti fino al 31 dicembre 2019. I sindacati : “Preoccupati - ora tocca al Governo” : Alitalia e i sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, in scadenza oggi 23 settembre. La proroga è fissata al 31 dicembre e prevede un numero massimo di lavoratori da collocare in Cigs a rotazione: 75 dipendenti per il personale navigante comandanti, 320 per il personale navigante di cabina e 680 per il personale di terra. La richiesta iniziale dei commissari di Alitalia – per 1.180 ...