Governo : Pd - ‘con piano casa al lavoro per migliorare vita delle persone’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Ottima notizia il piano per la casa proposto dal ministro Paola De Micheli. Il Partito democratico da mesi sta lavorando per far crescere il Paese. Dopo il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti, il Green New Deal, gli asili nido gratuiti, un altro provvedimento che va incontro alle famiglie, punta a intervenire sull’emergenza abitativa e sulla riqualificazione urbana e delle periferie. ...

Governo : Salvini - ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Avevo sottovalutato legame di Conte con la poltrona. Diceva ‘non andrei mai col Pd’ e invece è andato col Pd per salvare la poltrona”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ (2) : (AdnKronos) – “Noi ci siamo presi un impegno rispetto al pese, questo Governo nasce per evitare uno sfacelo economico che le famiglie italiane dovrebbero pagare. Io per prima ritengo che in questo momento il non aumentare l’iva significa per le famiglie italiane non gravare su di loro carichi economici”, ha aggiunto la ministra Bonetti. L'articolo Governo: Bonetti, ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche ...

Governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ : Terrasino (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto. Ho chiaro qual e’ il programma del Governo e l’impegno che mi sono presa nel gioco di squadra”. Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti parlando dell’intervista rilasciata oggi dal premier in cui dice di non sentirsi sereno con Matteo Renzi al Governo. L'articolo Governo: Bonetti, ...

Governo : Salvini - ‘Conte ride e non risponde su parcelle’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Conte inizia ad essere preoccupato, ha detto ‘sì il voto in Umbria è importante ma non tanto’: te ne accorgerai, avvocato di te stesso e della tua poltrona. Peraltro ci sono delle interrogazioni parlamentari sul suo passato professionale, su alcune parcelle. Non risponde, non risponde, ride, dice che la gente gli vuole bene. Il tempo è galantuomo, caro avvocato di te stesso e della tua ...

Governo : Salvini - ‘Conte e Di Maio ad Assisi? Speriamo S.Francesco li illumini’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – – “Conte e Di Maio vanno ad Assisi? Speriamo che San Francesco li illumini e porti buon consiglio”. Lo dice Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita al carcere di Perugia. Il leader della Lega spiega che venerdì non sarà alle celebrazioni per il Santo protettore d’Italia, “sarò a Roma, mi son già giocato Santa Rita e non vorrei abusare che ...

Governo : Conte - ‘con Cis mezzi a Cagliari per ridurre gap’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Anche per il Cis sardo, come già successo per la Capitanata e per il Molise, è stato utilizzato un metodo nuovo, in assoluta discontinuità con il passato che voleva i territori meri ricettori di interventi e progetti decisi a livello centrale. La novità, oggi, è innanzitutto nel coinvolgimento immediato degli attori locali che possono direttamente avanzare le proposte nate da una reale conoscenza ...

Governo : Saltamartini (Lega) - ‘Conte bis nemico di famiglie e imprese’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il trasformista Conte ha svelato la vera faccia del Governo Pd e M5S: Governo delle tasse e nemico delle imprese. E come primo atto mettono le tasse su merendine e bibite colpendo duramente il settore del nostro agro-alimentare. Non permetteremo questa aggressione fiscale a chi produce e alle famiglie” . Lo scrive su Facebook la deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della ...

Sicilia : Schifani - ‘con nuovo Governo nazionale opposizione M5S-Pd si salderà’ : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “La maggioranza in Sicilia è quella venuta fori dalla urne, cioè una maggioranza risicata e non escludo che le conseguenze dell’accordo nazionale al governo possa rinsaldare di più l’opposizione che prima era divisa e ora si può invece saldare”. Così l’ex presidente del Senato Renato Schifani palando dell’attuale situazione politica in Sicilia. E dei problemi ...

Governo : Salvini - ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. altri Conte degni di stima non ne conosco”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Salvini - ‘Conte? ha una doppia faccia - non l’avevo capito’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Io ho conosciuto una persona diversa, poi quando parlava al Senato ho capito che Conte non mi sopportava. Ha un doppia faccia e questo, è un mio torto, non lo avevo intuito”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte? ha una doppia faccia, non l’avevo capito’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Delrio - ‘Conte solido - ora al lavoro con sguardo più lungo di diretta Fb’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Il presidente Conte ha presentato un programma serio e solido, quello di cui abbiamo bisogno. Il Paese è fermo, dobbiamo creare posti di lavoro. Votiamo sì perchè lei ha accettato di superare logica del contratto. Un gioco di interessi sommari che non guardava al bene comune”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, nelle dichiarazioni di voto alla Camera. Rivolto all’opposizione ...