Governo | Orlando | ‘1 mld per piano casa | brava de Micheli’

Governo ultime notizie : Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” : Governo ultime notizie: Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta” Andrea Orlando (ex ministro della Giustizia e tra i principali esponenti del Partito Democratico) attacca frontalmente l’ex segretario dem, Matteo Renzi (attualmente leader di Italia Viva). Orlando ha assicurato – parlando delle forze che sostengono l’esecutivo – “che non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele: noi vogliamo ...

Governo : Parrini (Pd) - ‘Orlando ricordi che avversario non è Renzi’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘Io quest’anno alla Leopolda non andrò, perché sarà il luogo di fondazione di un partito diverso dal mio e la cui nascita ho giudicato un grave errore. Ma ci sono stato sempre negli anni scorsi. E vorrei dire ad Andrea Orlando che il paragone col Papete non ha alcun fondamento. Cerchiamo di ricordarci tutti che il nostro avversario non è Renzi. I nostri avversari sono Salvini e la ...

Governo : Malpezzi - ‘Leopolda non è Papeete - Orlando rispetti pluralismo Pd’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘La Leopolda non è il Papeete (con tutto il rispetto per chi ci va in vacanza). La Leopolda è sempre stata luogo di elaborazione politica aperta. E se quest’anno non ci andrò è perché ora è convention di un nuovo partito che non è il mio. Dico solamente al vicesegretario Orlando che anche quella storia va rispettata. Insieme al pluralismo del Pd che io continuo a difendere strenuamente. E di cui ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Governo - Orlando contro Renzi : “Ultimatum della Leopolda come quelli del Papeete. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito” : “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo Governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese”. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Governo - nuova stoccata di Renzi a Conte : “Si occupi dei temi”. Orlando : “Con interviste e ultimatum - si sfascia tutto” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo stanno creando tensioni nella maggioranza di Governo. Dopo lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo, il leader ...

Governo : Orlando - ‘se qualcuno ha altri disegni lo dica subito’ : Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – Se rispetto al Governo “qualcuno ha altri disegni lo dica subito”. Lo affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, parlando a Rimini alla convention di Democrazia e società’ L'articolo Governo: Orlando, ‘se qualcuno ha altri disegni lo dica subito’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Orlando - ‘ultimatum da Papete non è peggio di ultimatum da Leopolda’ : Rimini, 6 ott. (AdnKronos) – “Noi non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele da qui a quando si voterà, noi vogliamo cambiare l’Italia. E per cambiare l’Italia non si fanno ultimatum, non si fanno interviste a distanza, non si dice devi fare questo, altrimenti: altrimenti cosa? Non è che se un ultimatum, prescindendo dal contenuto, lo lanci dal Papete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda, gli ...

**Pd : Orlando - ‘da scissione riverbero negativo su Governo’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Per quanto non possiamo che augurare successo all’ambizione di allargare il campo delle forze europeiste e democratiche, non possiamo non vedere come nell’immediato quella scelta finisca per avere un riverbero negativo sulla stessa esperienza di governo che abbiamo appena inaugurato”. Lo dice Andrea Orlando in Direzione Pd a proposito della scissione di Matteo Renzi e la nascita di ...

Alfonso Bonafede e l'incontro con Andrea Orlando : riforma della giustizia - un guaio per il Governo : Il governo giallorosso deve fare i conti con la riforma della giustizia. Il voto alla Camera sugli arresti domiciliari di Diego Sozzani (salvato da alcuni franchi tiratori, presumibilmente renziani) è un campanello d'allarme per un'alleanza già di per sé debole. La scorsa settimana il ministro Alfon

Palermo : Orlando - 'con Governo leghista inquinati pozzi cultura solidarietà' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "'Vai via terrona puzzolente'. Così è stata insultata una insegnante siciliana a Forlì. 'Maledetto ebreo'. Così è stato insultato il giornalista Gad Lerner ieri. Perso il governo e perse le poltrone il popolo della Lega Nord ha perso anche la maschera. Alle vittime di

Governo : Orlando - ‘solidarietà a Mattarella per attacchi vergognosi’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Solidarietà al presidente Mattarella per i vergognosi e volgari attacchi lanciati da Pontida da chi dovrebbe rappresentare gli italiani…” Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. L'articolo Governo: Orlando, ‘solidarietà a Mattarella per attacchi vergognosi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : L.Orlando - 'discontinuità e concretezza - non solo annunci e tweet'** : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - "Mi aspetto che sia un governo di discontinuità e concretezza, che faccia dimenticare il passato esecutivo caratterizzato da un sostanziale predominio della cultura salviniana che mortifica i diritti di tutti e di ciascuno e che ci sia un'attenzione molto forte al tema

**Governo : L.Orlando - ‘discontinuità e concretezza - non solo annunci e tweet’** : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – “Mi aspetto che sia un governo di discontinuità e concretezza, che faccia dimenticare il passato esecutivo caratterizzato da un sostanziale predominio della cultura salviniana che mortifica i diritti di tutti e di ciascuno e che ci sia un’attenzione molto forte al tema della coesione territoriale che non è soltanto il Mezzogiorno ma sono anche le aree svantaggiate del Paese”. Così il ...